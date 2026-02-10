*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1川崎重、古河電工、メイコーなど

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

＜7012＞ 16955 +2305

26年3月期純利益と配当予想を上方修正。株式分割と株主還元方針の変更も発表。

大林組＜1802＞ 4290 +322

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

住友鉱＜5713＞ 9458 +703

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

財務戦略の基本方針と株主還元方針の変更も発表。

東洋紡＜3101＞ 1497 +84

26年3月期業績予想を上方修正。

古河電工＜5801＞ 17500 +3000

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

クラボウ＜3106＞ 10570 +980

26年3月期利益予想を上方修正。

ユニチカ＜3103＞ 922 +150

第3四半期好決算をポジティブ視続く。

フルヤ金属＜7826＞ 4995 +700

業績・配当予想は再度の大幅上方修正に。

メイコー＜6787＞ 16140 +3000

再度の業績上方修正並びに増配を発表で。

アドバンテスト＜6857＞ 27355 +2825

米ハイテク株高や自民党の衆院選圧勝でコア銘柄が上昇。

東京精密＜7729＞ 15820 +1975

小幅ながらも通期業績予想を上方修正。

三井倉庫HD＜9302＞ 3882 +311

自社株買い実施や三井不動産との資本業務提携で。

日本マイクロニクス＜6871＞ 9900 +950

半導体株高の流れが支援に。

住友電気工業＜5802＞ 8367 +827

AI関連株には買い安心感が強まる展開へ。

UACJ＜5741＞ 2819 +252

H3ロケット部品を国内生産と報じられる。

三井金属＜5706＞ 22595 +1810

AI関連の一角として買い安心感が波及。

オムロン＜6645＞ 4921 +389

第3四半期決算ポジティブ視の動きが続く。

東亜建設工業＜1885＞ 4200 +455

業績上方修正で増配も発表。

太陽誘電＜6976＞ 3901 +370

コンセンサス上回る水準に業績上方修正。

イビデン＜4062＞ 7794 +709

半導体関連株高の流れに乗る。

日本金銭機械<6418> 1141 +111

経常益予想を大幅に上方修正。

ディスコ<6146> 72230 +6430

先週末のSOX指数は5.7％の上昇となっており。

東急建設<1720> 1472 +128

通期業績予想を上方修正へ。

日東紡績<3110> 17810 +910

先週末は業績上方修正も売り先行となったが。

サイバーエージェント<4751> 1358.5 +110

第1四半期は想定以上の大幅増益決算に。

シンフォニアテクノロジー<6507> 11420 +600

半導体関連分野の業績好調をポジティブ視。

ソフトバンクグループ<9984> 4251 +252

エヌビディアCEO発言でAI関連に買い安心感。

フジクラ<5803> 21955 -440

AI関連株には買い安心感が強まり。

武蔵精密工業<7220> 2509 -432

通期業績・配当予想の引き下げを嫌気。

アズビル<6845> 1254.5 -135.5

第3四半期営業益はコンセンサス下振れ。

東洋エンジニアリング<6330> 6220 -630

中国がレアアース対日輸出を複数許可などと伝わり。

KDDI<9433> 2541 -258

不適切取引の業績影響などを公表。

SUBARU<7270> 3044 -298

第3四半期下振れ決算を引き続きマイナス視。

ユニ・チャーム<8113> 940 -60

25年12月期業績予想を再度の下方修正へ。

第一稀元素化学工業<4082> 2798 -158

9日はレアアース関連の代表格に売り集まる。

ダブル・スコープ<6619> 166 -10

先週央にかけてのリバウンドにも一巡感で。《CS》