*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1川崎重、古河電工、メイコーなど
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
＜7012＞ 16955 +2305
26年3月期純利益と配当予想を上方修正。株式分割と株主還元方針の変更も発表。
大林組＜1802＞ 4290 +322
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
住友鉱＜5713＞ 9458 +703
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
財務戦略の基本方針と株主還元方針の変更も発表。
東洋紡＜3101＞ 1497 +84
26年3月期業績予想を上方修正。
古河電工＜5801＞ 17500 +3000
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
クラボウ＜3106＞ 10570 +980
26年3月期利益予想を上方修正。
ユニチカ＜3103＞ 922 +150
第3四半期好決算をポジティブ視続く。
フルヤ金属＜7826＞ 4995 +700
業績・配当予想は再度の大幅上方修正に。
メイコー＜6787＞ 16140 +3000
再度の業績上方修正並びに増配を発表で。
アドバンテスト＜6857＞ 27355 +2825
米ハイテク株高や自民党の衆院選圧勝でコア銘柄が上昇。
東京精密＜7729＞ 15820 +1975
小幅ながらも通期業績予想を上方修正。
三井倉庫HD＜9302＞ 3882 +311
自社株買い実施や三井不動産との資本業務提携で。
日本マイクロニクス＜6871＞ 9900 +950
半導体株高の流れが支援に。
住友電気工業＜5802＞ 8367 +827
AI関連株には買い安心感が強まる展開へ。
UACJ＜5741＞ 2819 +252
H3ロケット部品を国内生産と報じられる。
三井金属＜5706＞ 22595 +1810
AI関連の一角として買い安心感が波及。
オムロン＜6645＞ 4921 +389
第3四半期決算ポジティブ視の動きが続く。
東亜建設工業＜1885＞ 4200 +455
業績上方修正で増配も発表。
太陽誘電＜6976＞ 3901 +370
コンセンサス上回る水準に業績上方修正。
イビデン＜4062＞ 7794 +709
半導体関連株高の流れに乗る。
日本金銭機械<6418> 1141 +111
経常益予想を大幅に上方修正。
ディスコ<6146> 72230 +6430
先週末のSOX指数は5.7％の上昇となっており。
東急建設<1720> 1472 +128
通期業績予想を上方修正へ。
日東紡績<3110> 17810 +910
先週末は業績上方修正も売り先行となったが。
サイバーエージェント<4751> 1358.5 +110
第1四半期は想定以上の大幅増益決算に。
シンフォニアテクノロジー<6507> 11420 +600
半導体関連分野の業績好調をポジティブ視。
ソフトバンクグループ<9984> 4251 +252
エヌビディアCEO発言でAI関連に買い安心感。
フジクラ<5803> 21955 -440
AI関連株には買い安心感が強まり。
武蔵精密工業<7220> 2509 -432
通期業績・配当予想の引き下げを嫌気。
アズビル<6845> 1254.5 -135.5
第3四半期営業益はコンセンサス下振れ。
東洋エンジニアリング<6330> 6220 -630
中国がレアアース対日輸出を複数許可などと伝わり。
KDDI<9433> 2541 -258
不適切取引の業績影響などを公表。
SUBARU<7270> 3044 -298
第3四半期下振れ決算を引き続きマイナス視。
ユニ・チャーム<8113> 940 -60
25年12月期業績予想を再度の下方修正へ。
第一稀元素化学工業<4082> 2798 -158
9日はレアアース関連の代表格に売り集まる。
ダブル・スコープ<6619> 166 -10
先週央にかけてのリバウンドにも一巡感で。《CS》
