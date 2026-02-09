*17:27JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約1104円押し上げ

9日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり187銘柄、値下がり37銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末6日の米国市場は堅調に推移。エヌビディア（NVDA）など半導体セクターや暗号資産市場の回復で安心感が広がったほか、値ごろ感からの買いが広がった。また、ミシガン大消費者信頼感指数が予想外に改善し、景気に楽観的見方が強まり上昇した。イランとの間接協議も実施され、地政学的リスク懸念が緩和したことも相場を支援し、終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は大幅続伸でスタートした。寄り付きから史上初の55000円台にのせた後も、上げ幅を広げて56000円台に突入する強い展開となった。一時は57337.07円まで上昇。注目されていた衆議院選挙では、自民党が単独で確保する大勝し、政策実行力を期待した資金が市場に流入した。また、海外勢は結果判明までは積極的な売買を手控えていたと考えられ、高市

政権の長期安定期待から物色が広がった。

大引けの日経平均は前営業日比2110.26円高の56363.94円となった。東証プライム市場の売買高は30億6040万株、売買代金は10兆4558億円だった。業種別では、非鉄金属、不動産業、機械などが上昇した一方、輸送用機器、海運業、鉄鋼の3業種のみが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は78.4％、対して値下がり銘柄は18.3％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約1104円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは古河電工＜5801＞で20.69％高、同2位は川崎重工＜7012＞で15.73％高だった。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約146円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは日電硝＜5214＞で11.13％安、同2位はKDDIで9.22％安だった。



*15:30現在

日経平均株価 56363.94(+2110.26)

値上がり銘柄数 187(寄与度+2352.03)

値下がり銘柄数 37(寄与度-241.77)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27355 2825 755.42

＜9983＞ ファーストリテ 67850 4350 348.96

＜9984＞ ソフトバンクG 4251 252 202.16

＜6762＞ TDK 2270.5 108 54.15

＜4519＞ 中外製薬 9126 518 51.94

＜4062＞ イビデン 7794 709 47.40

＜6146＞ ディスコ 72230 6430 42.99

＜8015＞ 豊田通商 6717 383 38.41

＜6988＞ 日東電工 3590 194 32.42

＜4063＞ 信越化 5273 169 28.24

＜5802＞ 住友電気工業 8367 827 27.64

＜6954＞ ファナック 6728 157 26.24

＜6971＞ 京セラ 2670 87.5 23.40

＜8058＞ 三菱商事 4925 202 20.26

＜2802＞ 味の素 4401 302 20.19

<9766> コナミG 18450 570 19.05

<8830> 住友不動産 4901 281 18.79

<6367> ダイキン工業 18550 540 18.05

<7735> SCREEN 21340 1180 15.78

<7741> HOYA 27385 940 15.71

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9433＞ KDDI 2541 -258 -103.49

＜8035＞ 東エレク 40600 -430 -43.12

<5803> フジクラ 21955 -440 -14.71

<7267> ホンダ 1635 -57 -11.43

<7270> SUBARU 3044 -298 -9.96

<6758> ソニーG 3455 -52 -8.69

<7203> トヨタ自動車 3729 -51 -8.52

＜5214＞ 日本電気硝子 6228 -780 -7.82

<7269> スズキ 2261 -47 -6.28

<7832> バンナムHD 4134 -61 -6.12

<6902> デンソー 2137.5 -24 -3.21

<2502> アサヒGHD 1695.5 -31.5 -3.16

<8267> イオン 2233.5 -29 -2.91

<7453> 良品計画 3245 -25 -1.67

<4061> デンカ 2935.5 -178.5 -1.19

<2503> キリンHD 2437 -33.5 -1.12

<4151> 協和キリン 2370 -32.5 -1.09

<7272> ヤマハ発動機 1087.5 -10 -1.00

<2432> ディー・エヌ・エー 2528.5 -99.5 -1.00

<9107> 川崎汽船 2311 -30 -0.90《CS》