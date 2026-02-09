ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約1104円押し上げ

2026年2月9日 17:27

*17:27JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約1104円押し上げ
9日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり187銘柄、値下がり37銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末6日の米国市場は堅調に推移。エヌビディア（NVDA）など半導体セクターや暗号資産市場の回復で安心感が広がったほか、値ごろ感からの買いが広がった。また、ミシガン大消費者信頼感指数が予想外に改善し、景気に楽観的見方が強まり上昇した。イランとの間接協議も実施され、地政学的リスク懸念が緩和したことも相場を支援し、終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は大幅続伸でスタートした。寄り付きから史上初の55000円台にのせた後も、上げ幅を広げて56000円台に突入する強い展開となった。一時は57337.07円まで上昇。注目されていた衆議院選挙では、自民党が単独で確保する大勝し、政策実行力を期待した資金が市場に流入した。また、海外勢は結果判明までは積極的な売買を手控えていたと考えられ、高市
政権の長期安定期待から物色が広がった。

大引けの日経平均は前営業日比2110.26円高の56363.94円となった。東証プライム市場の売買高は30億6040万株、売買代金は10兆4558億円だった。業種別では、非鉄金属、不動産業、機械などが上昇した一方、輸送用機器、海運業、鉄鋼の3業種のみが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は78.4％、対して値下がり銘柄は18.3％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はファーストリテ＜9983＞となり、2銘柄で日経平均を約1104円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは古河電工＜5801＞で20.69％高、同2位は川崎重工＜7012＞で15.73％高だった。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約146円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは日電硝＜5214＞で11.13％安、同2位はKDDIで9.22％安だった。


*15:30現在

日経平均株価　　56363.94(+2110.26)

値上がり銘柄数　187(寄与度+2352.03)
値下がり銘柄数　37(寄与度-241.77)
変わらず銘柄数　1

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 27355　　2825　755.42
＜9983＞　ファーストリテ　　　 67850　　4350　348.96
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4251　　 252　202.16
＜6762＞　TDK　　　　　　　2270.5　　 108　 54.15
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9126　　 518　 51.94
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7794　　 709　 47.40
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 72230　　6430　 42.99
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6717　　 383　 38.41
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3590　　 194　 32.42
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5273　　 169　 28.24
＜5802＞　住友電気工業　　　　　8367　　 827　 27.64
＜6954＞　ファナック　　　　　　6728　　 157　 26.24
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2670　　87.5　 23.40
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4925　　 202　 20.26
＜2802＞　味の素　　　　　　　　4401　　 302　 20.19
<9766>　コナミG　　　　　　　18450　　 570　 19.05
<8830>　住友不動産　　　　　　4901　　 281　 18.79
<6367>　ダイキン工業　　　　 18550　　 540　 18.05
<7735>　SCREEN　　　　　21340　　1180　 15.78
<7741>　HOYA　　　　　　 27385　　 940　 15.71

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2541　　-258 -103.49
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40600　　-430　-43.12
<5803>　フジクラ　　　　　　 21955　　-440　-14.71
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1635　　 -57　-11.43
<7270>　SUBARU　　　　　3044　　-298　 -9.96
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3455　　 -52　 -8.69
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3729　　 -51　 -8.52
＜5214＞　日本電気硝子　　　　　6228　　-780　 -7.82
<7269>　スズキ　　　　　　　　2261　　 -47　 -6.28
<7832>　バンナムHD　　　　　　4134　　 -61　 -6.12
<6902>　デンソー　　　　　　2137.5　　 -24　 -3.21
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1695.5　 -31.5　 -3.16
<8267>　イオン　　　　　　　2233.5　　 -29　 -2.91
<7453>　良品計画　　　　　　　3245　　 -25　 -1.67
<4061>　デンカ　　　　　　　2935.5　-178.5　 -1.19
<2503>　キリンHD　　　　　　　2437　 -33.5　 -1.12
<4151>　協和キリン　　　　　　2370　 -32.5　 -1.09
<7272>　ヤマハ発動機　　　　1087.5　　 -10　 -1.00
<2432>　ディー・エヌ・エー　2528.5　 -99.5　 -1.00
<9107>　川崎汽船　　　　　　　2311　　 -30　 -0.90《CS》

