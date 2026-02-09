*17:26JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制で

9日の東京市場でドル・円は戻りが鈍い。週末の総選挙での自民党圧勝を受け積極財政が意識され、円売り先行で一時157円66銭まで上昇。その後は政府の円安牽制で円買いに転じ、156円21銭まで下げた。午後の戻りは鈍く、再び失速する場面もあった。

・ユ-ロ・円は186円22銭から184円87銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1810ドルから1.1864ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値55,130.63円、高値57,337.07円、安値55,018.57円、終値56,363.94円(前日比2,110.26円高)

・17時時点：ドル・円156円60-70銭、ユ-ロ・円185円80-90銭

【要人発言】

・木原官房長官

「このところ為替市場で一方的急激な動きがみられ憂慮している」

「引き続き為替市場の動向を高い緊張感を持って注視」

「今後とも市場としっかり対話する」

・三村財務官

「市場とは常に対話している」

「市場を高い緊張感を持って注視する」」

【経済指標】

・日・12月現金給与総額：前年比+2.4％（予想：+3.2％、11月：+1.7％）

・日・12月経常収支：+7288億円（予想：+1兆812億円、11月：+3兆6741億円）

・日・1月景気ウォッチャー調査現状判断：47.6（予想：49.0、12月：48.6→47.7）《TY》