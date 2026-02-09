*14:58JST 出来高変化率ランキング（14時台）～MCJ、岡野バルなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月9日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6670＞ MCJ 9232600 421455.96 364.58% 0.1713%

＜2634＞ NFSP500ヘ 392539 97811.63 298.35% 0.0089%

＜6492＞ 岡野バル 131000 75024.8 288.46% 0.1422%

＜6927＞ ヘリオステクノH 938600 85181.14 284.48% 0.1454%

＜4635＞ 東インキ 216700 35047.76 256.92% 0.1173%

＜2841＞ iFナス100H 220716 44762.536 245.69% 0.0244%

＜3896＞ 阿波製紙 708000 41916.5 240.32% 0.1843%

＜6418＞ 金銭機 739200 113338.2 228.48% 0.1077%

＜5282＞ ジオスター 532900 35542.94 220.79% 0.0674%

＜3101＞ 東洋紡 2988000 622700.7 214.32% 0.0587%

＜1870＞ 矢作建 593100 253447.22 195.17% 0.0145%

＜381A＞ iF米債35 285163 91371.899 193.97% -0.0094%

＜2557＞ SMDAMトピ 38250 22205.722 190.3% 0.0246%

＜2016＞ iF米710H 119925 44122.375 189.18% -0.0021%

＜1580＞ 日経－1倍 1079250 250466.273 178.58% -0.0436%

＜3036＞ アルコニックス 785500 482032.24 174.15% 0.0422%

＜450A＞ SSSPヘ有 2220 9208.126 168.32% 0.0223%

＜4008＞ 住精化 123500 164611.6 166.27% 0.1405%

＜8544＞ 京葉銀 1557900 717931.86 165.55% 0.0241%

＜8093＞ 極東貿 188000 89434.72 164.62% 0.0611%

<153A> カウリス 238400 65025.4 158.93% 0.0382%

<5142> アキレス 178200 65719.78 157.77% 0.0624%

<1698> 上場配当 39876 45076.432 154.52% 0.0052%

<6166> 中村超硬 3072200 696793.96 151.95% 0.0617%

<8881> 日神GHD 661700 131838.96 150.34% -0.0171%

<7966> リンテック 574100 709833.2 148.99% 0.0285%

<9433> KDDI 33897500 22006537.37 146.58% -0.0853%

<7220> 武蔵精密 4061400 2530003.72 146.11% -0.1394%

<7012> 川重 16567200 67826087.8 146.07% 0.1604%

<4970> 東洋合成 200300 524607.4 138.41% 0.115%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》