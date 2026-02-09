ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～MCJ、岡野バルなどがランクイン

2026年2月9日 14:58

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月9日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6670＞ MCJ　　　　　　 9232600 　421455.96　 364.58% 0.1713%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　392539 　97811.63　 298.35% 0.0089%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　131000 　75024.8　 288.46% 0.1422%
＜6927＞ ヘリオステクノH　　938600 　85181.14　 284.48% 0.1454%
＜4635＞ 東インキ　　　　　　216700 　35047.76　 256.92% 0.1173%
＜2841＞ iFナス100H　　220716 　44762.536　 245.69% 0.0244%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　708000 　41916.5　 240.32% 0.1843%
＜6418＞ 金銭機　　　　　　　739200 　113338.2　 228.48% 0.1077%
＜5282＞ ジオスター　　　　　532900 　35542.94　 220.79% 0.0674%
＜3101＞ 東洋紡　　　　　　　2988000 　622700.7　 214.32% 0.0587%
＜1870＞ 矢作建　　　　　　　593100 　253447.22　 195.17% 0.0145%
＜381A＞ iF米債35　　　　285163 　91371.899　 193.97% -0.0094%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　38250 　22205.722　 190.3% 0.0246%
＜2016＞ iF米710H　　　119925 　44122.375　 189.18% -0.0021%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　1079250 　250466.273　 178.58% -0.0436%
＜3036＞ アルコニックス　　　785500 　482032.24　 174.15% 0.0422%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　2220 　9208.126　 168.32% 0.0223%
＜4008＞ 住精化　　　　　　　123500 　164611.6　 166.27% 0.1405%
＜8544＞ 京葉銀　　　　　　　1557900 　717931.86　 165.55% 0.0241%
＜8093＞ 極東貿　　　　　　　188000 　89434.72　 164.62% 0.0611%
<153A> カウリス　　　　　　238400 　65025.4　 158.93% 0.0382%
<5142> アキレス　　　　　　178200 　65719.78　 157.77% 0.0624%
<1698> 上場配当　　　　　　39876 　45076.432　 154.52% 0.0052%
<6166> 中村超硬　　　　　　3072200 　696793.96　 151.95% 0.0617%
<8881> 日神GHD　　　　　661700 　131838.96　 150.34% -0.0171%
<7966> リンテック　　　　　574100 　709833.2　 148.99% 0.0285%
<9433> KDDI　　　　　　33897500 　22006537.37　 146.58% -0.0853%
<7220> 武蔵精密　　　　　　4061400 　2530003.72　 146.11% -0.1394%
<7012> 川重　　　　　　　　16567200 　67826087.8　 146.07% 0.1604%
<4970> 東洋合成　　　　　　200300 　524607.4　 138.41% 0.115%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

