*12:30JST マイクロアド---総合データカンパニー構想の実現に向け、「UNIVERSE」の消費行動データを外部事業者へ販売開始
マイクロアド＜9553＞は9日、データプラットフォーム「UNIVERSE」が保有する消費行動データを外部事業者へ販売する「データ外販事業」の開始を発表した。これまで主力としてきたBtoB領域を中心とするデータマーケティング事業の枠にとどまらず、データの活用領域をあらゆる産業のDX化へ広げる。
「UNIVERSE」のデータを活用し、（1）オフラインマーケティング支援：顧客属性の解像度向上、（2）産業基盤のDX化：市場調査・人流分析・研究開発への提供、（3）メディア収益の多角化：メディア向け広告商品開発支援の3つの領域へソリューションを展開する。
なお、この事業で販売するデータについては、関係法令を遵守した適切な範囲内で、かつ提供元の許諾を得たものに限定される。また原則として第三者企業のデータを加工・分析した独自の消費行動データとなる。
同社はデータ提供先のパートナーシップを一層強化し、保有する膨大なデータ資産を活用し社会や企業の課題解決に貢献する。今後も、幅広い業種との連携を拡大し、高精度な需要予測や、より生活者に寄り添ったサービス開発など、あらゆる産業の生産性向上に寄与するデータ活用のあり方を提案し、「総合データカンパニー」として、持続可能なデータエコシステムの構築を推進するとしている。《AK》
