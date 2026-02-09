*12:21JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、円安牽制も円売り継続

9日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、157円66銭から156円21銭まで下落後は156円後半に戻した。総選挙で自民党圧勝を受け積極財政にらんだ円安が先行したが、政府の円安牽制で円が強含んだ。ただ、円安圧力は継続し、主要通貨は下げづらい。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円21銭から157円66銭、ユ-ロ・円は184円87銭から186円22銭、ユ-ロ・ドルは1.1819ドルから1.1833ドル。

【要人発言】

・木原官房長官

「このところ為替市場で一方的急激な動きがみられ憂慮している」

「引き続き為替市場の動向を高い緊張感を持って注視」

「今後とも市場としっかり対話する」」

・三村財務官

「市場とは常に対話している」

「市場を高い緊張感を持って注視する」」

【経済指標】

・日・12月現金給与総額：前年比+2.4％（予想：+3.2％、11月：+1.7％）

・日・12月経常収支：+7288億円（予想：+1兆812億円、11月：+3兆6741億円）《TY》