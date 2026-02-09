ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～TOWA、MCJなどがランクイン

2026年2月9日 09:46

記事提供元：フィスコ

*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～TOWA、MCJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月9日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6670＞ MCJ　　　　　　 3268800 　421455.96　 309.96% 0.1491%
＜6927＞ ヘリオステクノH　　447500 　85181.14　 206.95% 0.1291%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　58600 　75024.8　 202.76% 0.11%
＜381A＞ iF米債35　　　　284631 　91371.899　 193.74% -0.0063%
＜2016＞ iF米710H　　　119813 　44122.375　 189.07% -0.0021%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　1960 　9208.126　 152.77% 0.0251%
＜5282＞ ジオスター　　　　　224600 　35542.94　 115.4% 0.0465%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　66792 　97811.63　 100.2% 0.0113%
＜1346＞ MXS225　　　　50492 　1566979.678　 91.07% 0.0556%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　496740 　250466.273　 83.01% -0.0547%
＜6418＞ 金銭機　　　　　　　209100 　113338.2　 76% 0.097%
＜1311＞ NFTPX30　　　38490 　39592.337　 63.03% 0.0352%
＜8093＞ 極東貿　　　　　　　79700 　89434.72　 60.77% 0.0581%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　15344 　161436.653　 40.38% 0.015%
＜8881＞ 日神GHD　　　　　254500 　131838.96　 38.76% -0.0097%
＜399A＞ 上日高50　　　　　85355 　235361.645　 34.32% 0.0264%
＜2248＞ iF500H有　　　56085 　82594.737　 30.16% 0.0244%
＜153A＞ カウリス　　　　　　71900 　65025.4　 25.55% 0.1104%
＜9519＞ レノバ　　　　　　　632000 　358494.7　 25.15% 0.098%
＜7989＞ ブラインド　　　　　37000 　60995.8　 24.29% 0.0115%
<4274> 細谷火　　　　　　　88400 　86741.76　 23.19% 0.0306%
<6315> TOWA　　　　　　4204400 　10039441.92　 23.1% -0.0137%
<9536> 西部ガスH　　　　　108300 　224956.04　 18.98% 0.0037%
<7516> コーナン商事　　　　125500 　391019.2　 18.91% 0.0087%
<9353> 桜島埠　　　　　　　17100 　36698.48　 18.22% -0.0168%
<7840> フラベッドH　　　　38600 　43774.96　 16.95% -0.006%
<2868> GXSPXカバ　　　92664 　93662.908　 15.84% 0.0054%
<2237> iF500ダ　　　　1977 　187043.384　 14.37% 0.0206%
<3692> FFRI　　　　　　464300 　4093974　 13.75% -0.014%
<4064> カーバイド　　　　　125000 　309613.68　 13.06% -0.0177%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

