*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～TOWA、MCJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月9日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6670＞ MCJ 3268800 421455.96 309.96% 0.1491%
＜6927＞ ヘリオステクノH 447500 85181.14 206.95% 0.1291%
＜6492＞ 岡野バル 58600 75024.8 202.76% 0.11%
＜381A＞ iF米債35 284631 91371.899 193.74% -0.0063%
＜2016＞ iF米710H 119813 44122.375 189.07% -0.0021%
＜450A＞ SSSPヘ有 1960 9208.126 152.77% 0.0251%
＜5282＞ ジオスター 224600 35542.94 115.4% 0.0465%
＜2634＞ NFSP500ヘ 66792 97811.63 100.2% 0.0113%
＜1346＞ MXS225 50492 1566979.678 91.07% 0.0556%
＜1580＞ 日経－1倍 496740 250466.273 83.01% -0.0547%
＜6418＞ 金銭機 209100 113338.2 76% 0.097%
＜1311＞ NFTPX30 38490 39592.337 63.03% 0.0352%
＜8093＞ 極東貿 79700 89434.72 60.77% 0.0581%
＜2630＞ MXS米株ヘ 15344 161436.653 40.38% 0.015%
＜8881＞ 日神GHD 254500 131838.96 38.76% -0.0097%
＜399A＞ 上日高50 85355 235361.645 34.32% 0.0264%
＜2248＞ iF500H有 56085 82594.737 30.16% 0.0244%
＜153A＞ カウリス 71900 65025.4 25.55% 0.1104%
＜9519＞ レノバ 632000 358494.7 25.15% 0.098%
＜7989＞ ブラインド 37000 60995.8 24.29% 0.0115%
<4274> 細谷火 88400 86741.76 23.19% 0.0306%
<6315> TOWA 4204400 10039441.92 23.1% -0.0137%
<9536> 西部ガスH 108300 224956.04 18.98% 0.0037%
<7516> コーナン商事 125500 391019.2 18.91% 0.0087%
<9353> 桜島埠 17100 36698.48 18.22% -0.0168%
<7840> フラベッドH 38600 43774.96 16.95% -0.006%
<2868> GXSPXカバ 92664 93662.908 15.84% 0.0054%
<2237> iF500ダ 1977 187043.384 14.37% 0.0206%
<3692> FFRI 464300 4093974 13.75% -0.014%
<4064> カーバイド 125000 309613.68 13.06% -0.0177%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
