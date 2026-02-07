*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：『人工ダイヤモンド』が人気化の裏で物価高対策関連に注目【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

-----------

※2026年2月5日18時に執筆

皆様、おはこんばんちは。超短期決戦の衆院選の最中ですが、やはりイマイチ、熱を感じませんね（週末は関東圏は雪だそうですし）。選挙戦と言えば舌戦に場外乱闘、虚偽報道にスキャンダルなど、いわゆる「何でもあり」だったあの頃が懐かしく…。今はただ、ただ、不死身のプロレスラー・大仁田厚さんの回復を祈るばかり…さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや160回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜究極の半導体素材に注目＞

2月相場の主役候補として、にわかに熱を帯びているのが先週の当コラムで配信してきた「人工ダイヤモンド」の関連株です（※わたしのブログでも一部抜粋中♪）。2月に入っても関連銘柄への物色が衰えるところか、むしろ加速中です。それは次世代パワー半導体の本命とされる「ダイヤモンド半導体」の関連株にも波及しています。シリコンに比べて5万倍以上の熱伝導率を持ち、圧倒的な耐電圧性を誇るダイヤモンドは、まさに「究極の半導体」素材。この米国内生産計画が動き出せば、素材としての人工ダイヤ銘柄はもちろんのこと、その基板を用いた半導体デバイスや製造プロセスを担う企業群にも、多大な恩恵が波及する事も予想されます。しばらくこのテーマには注目が集まりそうですね。

＜政治の期待の裏で国民の生活は…＞

さて、衆院選が粛々と進む中、私たちの生活に目を向けると、やはり物価高という重い課題がのしかかっていますね。衆院選を控え、高市首相からは「消費税減税」についての前向きな言及もありましたが…うーん、失礼ながら、昔の自民党のこれまでの歩みを見ていると「高市さんになったけど、本当に実現するのかな？」と、ちょっぴりだけ不安になっちゃうのが、投資家（もとい国民）の本音だったりします。政府の減税策が空手形に終わるリスクを考えるなら、私たちが注目すべきは、政府よりも先行して「圧倒的な安さ」で消費者の味方であり続ける民間企業です。コスト削減の工夫で日々の物価高に挑んでいる「地方スーパー」関連株も面白そうだと見ています。そんな訳で、わたしが直近の相場で注目中の銘柄は以下の通りでっす♪

＜人工ダイヤ関連＞

まずは、超精密研磨材で世界トップシェアのマイポックス＜5381＞。人工ダイヤの表面を極限まで平滑にする技術は、デバイス化に欠かせません。次に、特殊研削盤で知られる和井田製作所＜6158＞。硬いダイヤモンドを精密に加工する技術力に期待がかかりますね。 また、切断用ダイヤモンドワイヤを手掛ける中村超硬＜6166＞や、微細加工技術に定評があり、人工ダイヤを用いた放熱基板なども展開するテクニスコ＜2962＞も、素材から加工までの流れで外せない存在ですね。

＜ダイヤモンド半導体関連＞

デバイス化の進展で注目したいのが、傘下のVCを通じてダイヤモンド半導体育成のベンチャーを支援している西日本フィナンシャルHD＜7189＞。次は次世代パワー半導体の研究開発で実績のあるタムラ製作所＜6768＞や、ダイヤモンドの受託加工や製造装置関連で独自の強みを持つジェイテックコーポレーション＜3446＞も、実力派として名前が挙がりそう。マーキュリアホールディングス＜7347＞も、先端技術への投資・育成という側面から、このテーマの広がりを支える存在として注目されそうですね。

＜物価高対策・地方スーパー＞

生活防衛の筆頭は、やはり「スマートストア」で圧倒的な安さを実現するトライアルHD＜141A＞でしょう。 福岡を起点に全国へ進む勢いは凄まじいですね。そして、地方スーパーの再編や経営統合で効率化を進めるブルーゾーンHD＜417A＞や、長野県を地盤に圧倒的なシェアを誇るアルピコHD＜297A＞も、地域経済の主軸として底堅い様子。 さらに、北関東・新潟を中心に展開し、高い収益性を誇るアクシアル リテイリング＜8255＞、和歌山・近畿の生活を支える老舗のオークワ＜8217＞、そして埼玉県を拠点に徹底した標準化で成長を続けるベルク＜9974＞など、物価高を味方に変える強い「地方スーパー」たちが、2月相場の伏兵になるのでは…と淡い期待を抱いています。（いずれも決算をしっかり見極めていきましょうね！）

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

----

執筆者名：さなさえ

ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』《HM》