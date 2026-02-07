*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ZACROS、富士製薬工業、山一電機など

銘柄名<コード>6日終値⇒前日比

SUBARU＜7270＞ 3342 -196

26年3月期利益予想を下方修正。

ニッスイ＜1332＞ 1425 +58

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

F&LC＜3563＞ 9433 +778

第1四半期営業利益40.5％増。

BBタワー＜3776＞ 195 -5

営業利益が前期21.4％増だが今期38.4％減予想。

AMI＜3773＞ 1170 +98

第3四半期累計の営業利益2.7％減。上期の30.4％減から減益率縮小。

エネチェンジ＜4169＞ 289 +4

第3四半期調整後EBITDA5.61億円。通期予想の3.50億-4.50億円を超過。

上値は重い。

Br．HD＜1726＞ 517 +80

横河ブリッジHDによるTOB価格にサヤ寄せ続く。

ZACROS＜7917＞ 1357 +172

業績予想を上方修正している。

富士製薬工業＜4554＞ 2175 +251

第1四半期大幅増益で業績予想を上方修正。

カナミックネットワーク＜3939＞ 550 +54

第1四半期大幅増益決算ポジティブ視。

有沢製作所＜5208＞ 2129 +277

業績・配当予想を上方修正へ。

山一電機＜6941＞ 8970 +1240

上半期決算時に続く業績・配当上方修正を引き続き材料視。

味の素＜2802＞ 4099 +484

10-12月期の増益転換受けて見直し買いが強まる。

ユニチカ＜3103＞ 772 +100

通期業績予想を大幅に上方修正。

三菱自動車工業＜7211＞ 437.9 +39.7

10-12月期は営業増益に転じる。

ライト工業＜1926＞ 3920 +300

好決算のほか自社株買い発表も好材料視。

オムロン＜6645＞ 4532 +333

制御機器事業の受注好調や収益上振れを好材料視。

エンプラス＜6961＞ 13230 +880

業績上方修正を買い材料視の動き続く。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2957.5 +191

10-12月期の上振れ決算ポジティブ視続く。

IHI＜7013＞ 3946 +241

衆院選開票控えて防衛関連には買いか。

清水建設<1803> 3319 +149

想定以上の好決算や増配を評価の動き続く。

スクエニHD<9684> 2715 +160.5

10-12月期市場想定上振れで通期業績上方修正。

ローツェ<6323> 3281 +94

岡三証券では投資判断を格上げ。

リコー<7752> 1502.5 +72

10-12月期決算や上方修正値は市場予想を上回る。

ソニーグループ<6758> 3507 +159

決算サプライズ限定的も自社株買いなど評価。

東洋エンジニアリング<6330> 6850 +730

米国の重要鉱物「貿易圏」構築の提案を思惑視も。

沖電気工業<6703> 2452 +207

5日の上方修正など引き続き評価。

古野電気<6814> 7090 +370

レアアース関連の一角として押し目買い。

川崎重工業<7012> 14650 +970

防衛関連の一角で強い動き目立つ。

日本マイクロニクス<6871> 8950 +220

メモリー関連企業には需給ひっ迫期待が続く。

システナ<2317> 435 -43

業績上方修正なく出尽くし感にも。

Sansan<4443> 1150 -93

SaaS関連にはあらためて売り圧力強まる。

ゲオホールディングス<2681> 1699 -176

通期予想の据え置きが弱材料視される形に。

クオールホールディングス<3034> 1982 -174

第3四半期の大幅減益決算をマイナス視。《CS》