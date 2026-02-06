*17:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株にらみ

6日の東京市場でドル・円は下げ渋り。日経平均株価の下落で円買いが強まり、午前中に157円05銭から156円52銭まで値を下げた。ただ、日本株の反転で円売りに振れ、ドルは持ち直す展開に。午後は日本株の切り返しで円売りが強まり、底堅く推移した。

・ユ-ロ・円は184円36銭から185円14銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1766ドルから1.1801ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値53,435.37円、高値54,253.68円、安値52,950.15円、終値54,253.68円(前日比435.64円高)

・17時時点：ドル・円156円90-00銭、ユ-ロ・円185円00-10銭

【要人発言】

・増日銀審議委員

「円安による物価上昇、基調に影響しないか留意」

「為替動向が経済・物価に及ぼす影響を注意深く見ている」

「基調的物価上昇率はかなり2％に近づきつつある」

「もはやデフレ慣行は解消され、インフレに入ってきた」

「大切なのは適時・適切利上げで基調2％超えないように抑えること」

・ブロック豪準備銀行総裁

「インフレ抑制のため需要の伸びを押し下げる必要がある」

「インフレ率の上昇が長期化するか一過性のものかを注視していく」

「世界経済、貿易や地政学リスクの高まりも、予想よりはるかに底堅く推移」

【経済指標】

・日・12月全世帯家計調査・消費支出：前年比-2.6％（予想：+0.1％、11月：+2.9％）

・独・12月鉱工業生産：前月比-1.9％（予想：-0.3％、11月：+0.8％→+0.2％）

・スイス・1月失業率：3.2％（予想：3.3％、12月：3.1％）《TY》