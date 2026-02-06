*16:27JST 飯野海運---2026年3月末基準の株主優待商品および抽選優待の内容決定

飯野海運は＜9119＞は5日、2026年3月末を基準に実施する株主優待の商品内容および抽選優待の内容を決議した。

優待内容は、500株以上を保有する株主を対象に、保有株式数および継続保有期間に応じて、カタログギフトから希望の商品、または社会貢献活動への寄付が選択可能。寄付金を選択した場合は「日本赤十字社」および「WWFジャパン」に寄付される。さらに、抽選優待では、落語家・柳家三三氏のオリジナル手ぬぐいまたは、同社オリジナル銅製ストレートマグMade in TSUBAME（メイド・イン・ツバメ）が抽選で贈呈される。なお、施設改修工事に伴うイイノホー ル休館（2026年７月１日～2027年３月末予定）のため、2026年度の抽選優待によるイイノホールでの落語・講談会への招待は実施しない。

優待カタログの発送は2026年5月末に予定されており、商品の申し込みは2026年5月末～7月末までとなる。《NH》