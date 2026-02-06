関連記事
フォーバル 三井住友海上火災保険、エーシー企画と業務提携を締結
記事提供元：フィスコ
*14:26JST フォーバル---三井住友海上火災保険、エーシー企画と業務提携を締結
フォーバル＜8275＞は5日、三井住友海上火災保険、エーシー企画と業務提携を締結したと発表した。
今回の提携は、自動車整備事業者をはじめとするモーター代理店業界における経営者の高齢化や後継者不足といった深刻な課題に対応することを目的としている。
業界では事業承継への備えが十分でない企業も多く、事業の継続性や地域経済への影響が懸念されている。こうした背景を踏まえ、3社はそれぞれの事業基盤と強みを活かし、事業承継・M&A・経営改善に関する課題の解決を総合的に支援する体制を構築する。
フォーバルは、三井住友海上火災保険およびエーシー企画の取引先や代理店に対して、事業継承・M&A・企業価値向上を含む支援を提供し、企業ごとの状況やニーズに応じた最適な解決策を提示する。また、3社は相互のネットワークと情報を共有し、新たなチャネルの開拓や顧客ニーズの把握に向けて連携するとともに、情報共有や共同施策を通じて対象企業の課題解決を一層強化するとしている。《NH》
