*14:21JST ミガロホールディングス--- DXYZ、「FreeiD」が「ザ・パークハビオ日本橋茅場町」に全戸導入

ミガロホールディングス＜5535＞は4日、グループ会社DXYZが開発・提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」が、三菱地所＜8802＞グループの三菱レジデンスが開発する新築賃貸マンション「ザ・パークハビオ 日本橋茅場町」に全戸導入されると発表した。

本物件は、東京都中央区日本橋茅場町に所在し、総戸数81戸、間取りは1R-2LDKで構成され、2026年2月9日に竣工、同年2月17日より入居開始が予定されている。東京メトロ東西線・日比谷線「茅場町」駅から徒歩3分、同東西線・銀座線・都営浅草線「日本橋」駅から徒歩6分、JR・新幹線各線「東京」駅からも徒歩13分と交通利便性の高い立地に位置する。

本物件は、共用部だけでなく全ての専有部まで「FreeiD」が導入されることから、「全住戸オール顔認証マンション(R)」となる。エントランスや宅配ボックス、メールボックス、共用扉に加え、各戸の玄関にも対応しており、鍵を持たずに顔だけで建物内の各所にアクセスできる仕組みを提供する。同プラットフォームは、1度の顔登録により入退、決済、本人確認が可能となり、利便性とセキュリティを両立させることが特長である。

「FreeiD」は2026年1月末時点で全国321棟に導入されており、集合住宅だけでなく、オフィスや保育園、テーマパークなど多様な施設でも展開されている。《NH》