*13:44JST プリモグローバルホールディングス---香港店舗を2月6日に移転リニューアルオープン

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は5日、香港特別行政区の銅鑼湾にて展開するブライダルリング専門店「I-PRIMO Causeway Bay Fashion Walk Store」を移転し、「I-PRIMO Causeway Bay Lee Garden Store」として2026年2月6日にリニューアルオープンすると発表した。

銅鑼湾は、2012年10月に香港で初めて出店したエリアであり、約13年間にわたり営業を継続してきた。今回の移転により、認知拡大を図り、心地よい接客空間を提供する店舗デザインに刷新する。

新たな出店先である「Lee Garden Two」は、銅鑼湾中心部の高級ショッピングモール・オフィス複合施設で、国際的なラグジュアリーブランドが集積している点が特徴である。また、MTR銅鑼湾駅から徒歩約3分という優れたアクセス環境を有しており、今後の集客増加が期待されている。

同社は、2007年10月に台湾へ海外1号店を出店して以降、香港、中国本土、シンガポールとアジア市場で店舗を拡大しており、今後も海外出店を継続することで更なる躍進を目指している。《AK》