出来高変化率ランキング（9時台）～シーユーシー、マイクロ波化などがランクイン
シーユーシー＜9158＞がランクイン（9時32分時点）。大幅反発。前日取引終了後に、
第3四半期決算を発表している。累計の営業利益は31.81億円（前年同期比30.5％
減）。上期の17.11億円（同43.9％減）から減益率が縮小した。26年3月期営業利益
は55.00億円（前期比2.9％増）予想。足元の進捗は計画未達にあるものの、各種施
策の実行により通期計画を堅持するとしている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月3日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4833＞ Defコンサル 8218800 319646.26 89.9% 0.0196%
＜6433＞ ヒーハイスト 649900 350314.46 67.68% -0.0399%
＜133A＞ GX超短米 159061 81271.272 66.19% 0.0028%
＜4422＞ VALUENEX 375100 81676.54 54.35% -0.0924%
＜9268＞ オプティマス 402500 76951.04 45.41% -0.0057%
＜381A＞ iF米債35 84059 96062.35 43.97% 0.0018%
＜7272＞ ヤマハ発 10730600 7008323.36 43.89% -0.1047%
＜2540＞ 養命酒 67300 191226.2 37.78% 0.0011%
＜276A＞ ククレブ 374000 792441.84 34.15% 0.025%
＜7817＞ パラベッド 64500 175433.3 29.49% 0.0014%
＜7236＞ ティラド 53400 342071 28.14% 0.1363%
＜8285＞ 三谷産 311100 137811.32 23.78% 0.0714%
＜6619＞ WSCOPE 1699900 217620.44 23.64% 0.0949%
＜2491＞ Vコマース 877200 362376.24 20.87% -0.1042%
＜7746＞ 岡本硝子 2616900 3837614.46 15.75% 0.1124%
＜7022＞ サノヤスHD 1662100 471682.08 13.61% 0.1801%
＜6925＞ ウシオ電 405400 956558.19 5.57% 0.0108%
＜5304＞ SECカーボン 23200 56345.6 4.81% 0.0199%
＜1329＞ iS225 710039 3333826.83 4% 0.0234%
＜9158＞ シーユーシー 166600 130151.64 3.14% 0.0863%
<201A> iSNIFT50 390500 73502.932 2.82% 0.056%
<9227> マイクロ波化 1083900 1144353.64 -0.86% 0.1723%
<2624> iF225年4 30857 200851.493 -5.37% 0.0209%
<3176> 三洋貿易 293300 515235.68 -11.1% -0.0108%
<2046> インドブル 2060 68131.701 -12.13% 0.0849%
<3371> ソフトクリエHD 32000 79278.52 -12.28% 0.0496%
<1494> One高配 2200 114500.606 -15.04% 0.0141%
<6135> 牧野フ 204400 2478627.8 -15.17% -0.0008%
<4768> 大塚商 876200 3355353.62 -15.99% 0.0258%
<6941> 山一電 181600 1359413.8 -18.61% 0.0612%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
