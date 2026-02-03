ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～シーユーシー、マイクロ波化などがランクイン

2026年2月3日 09:47

*09:47JST 出来高変化率ランキング（9時台）～シーユーシー、マイクロ波化などがランクイン
シーユーシー＜9158＞がランクイン（9時32分時点）。大幅反発。前日取引終了後に、
第3四半期決算を発表している。累計の営業利益は31.81億円（前年同期比30.5％
減）。上期の17.11億円（同43.9％減）から減益率が縮小した。26年3月期営業利益
は55.00億円（前期比2.9％増）予想。足元の進捗は計画未達にあるものの、各種施
策の実行により通期計画を堅持するとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月3日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4833＞ Defコンサル　　 8218800 　319646.26　 89.9% 0.0196%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　649900 　350314.46　 67.68% -0.0399%
＜133A＞ GX超短米　　　　　159061 　81271.272　 66.19% 0.0028%
＜4422＞ VALUENEX　　375100 　81676.54　 54.35% -0.0924%
＜9268＞ オプティマス　　　　402500 　76951.04　 45.41% -0.0057%
＜381A＞ iF米債35　　　　84059 　96062.35　 43.97% 0.0018%
＜7272＞ ヤマハ発　　　　　　10730600 　7008323.36　 43.89% -0.1047%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　　67300 　191226.2　 37.78% 0.0011%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　374000 　792441.84　 34.15% 0.025%
＜7817＞ パラベッド　　　　　64500 　175433.3　 29.49% 0.0014%
＜7236＞ ティラド　　　　　　53400 　342071　 28.14% 0.1363%
＜8285＞ 三谷産　　　　　　　311100 　137811.32　 23.78% 0.0714%
＜6619＞ WSCOPE　　　　1699900 　217620.44　 23.64% 0.0949%
＜2491＞ Vコマース　　　　　877200 　362376.24　 20.87% -0.1042%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　2616900 　3837614.46　 15.75% 0.1124%
＜7022＞ サノヤスHD　　　　1662100 　471682.08　 13.61% 0.1801%
＜6925＞ ウシオ電　　　　　　405400 　956558.19　 5.57% 0.0108%
＜5304＞ SECカーボン　　　23200 　56345.6　 4.81% 0.0199%
＜1329＞ iS225　　　　　710039 　3333826.83　 4% 0.0234%
＜9158＞ シーユーシー　　　　166600 　130151.64　 3.14% 0.0863%
<201A> iSNIFT50　　390500 　73502.932　 2.82% 0.056%
<9227> マイクロ波化　　　　1083900 　1144353.64　 -0.86% 0.1723%
<2624> iF225年4　　　30857 　200851.493　 -5.37% 0.0209%
<3176> 三洋貿易　　　　　　293300 　515235.68　 -11.1% -0.0108%
<2046> インドブル　　　　　2060 　68131.701　 -12.13% 0.0849%
<3371> ソフトクリエHD　　32000 　79278.52　 -12.28% 0.0496%
<1494> One高配　　　　　2200 　114500.606　 -15.04% 0.0141%
<6135> 牧野フ　　　　　　　204400 　2478627.8　 -15.17% -0.0008%
<4768> 大塚商　　　　　　　876200 　3355353.62　 -15.99% 0.0258%
<6941> 山一電　　　　　　　181600 　1359413.8　 -18.61% 0.0612%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

