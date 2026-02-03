関連記事
個別銘柄戦略: 京セラやTDKに注目

昨日2日の米株式市場でNYダウは515.19ドル高の49,407.66ドル、ナスダック総合指数は130.29pt高の23,592.11pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,300円高の53,930円。為替は1ドル＝165.50-60円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が15.8％増と上期の4.7％増から増益率が拡大したソフトクリエ＜3371＞、第3四半期累計の経常利益が11.3％増で自社株取得枠・消却株数の拡大を発表したみずほ＜8411＞、26年3月期業績予想を上方修正した京セラ＜6971＞、26年3月期業績予想を上方修正したティラド＜7236＞、26年3月期業績予想を上方修正したJR東海＜9022＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正したTDK＜6762＞、26年326年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の3.72％の自社株消却も発表した千葉銀＜8331＞、26年3月期売上高と経常利益予想を上方修正したフタバ産＜7241＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比2.0倍となった東北化学＜7446＞、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.8倍となった東洋テック＜9686＞、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.2倍となった阪神内燃機工業＜6018＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が28.6％増と上期の32.5％増から増益率が縮小したトーエネック＜1946＞、第3四半期累計の営業利益が5.0％増と上期の12.4％増から増益率が縮小した横河ブHD＜5911＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業損益が3.25億円の赤字と上期の2.44億円の赤字から赤字幅が拡大したセキド＜9878＞、第3四半期累計の営業利益が38.9％増と上期の48.3％増から伸び率が縮小したパーカー＜9845＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
