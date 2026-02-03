エクサウィザーズ、関西電力送配電のDX戦略2026を包括支援

■DXブートキャンプと全社アセスメントで変革文化を醸成

エクサウィザーズ<4259>(東証グロース)は2月2日、関西電力<9503>(東証プライム)傘下の関西電力送配電が策定した「関西電力送配電DX戦略2026」において、組織文化の醸成、デジタル人財の育成、AIエージェント環境の構築の3領域で、包括的な支援を行っていると発表した。関西電力送配電は、送配電事業を基盤に新たな価値を生み出す「エネルギープラットフォーマー」への進化を長期ビジョンに掲げている。

文化醸成では、社長自らの宣言を起点とした「DXブートキャンプ」を実施し、経営層から部長クラスまでが参加する取り組みを支援した。トップダウンによる意思統一が進み、DXを「やらなければならない」取り組みと位置付ける変革文化の基盤が形成された。

人財育成では、全役員・全従業員8169人を対象にDXアセスメントを実施し、スキルの可視化と育成を推進した。さらに2025年11月からはAIエージェント開発環境を活用した現場主導のプロジェクトを開始し、業務自動化と効率化を通じた事業構造の変革を後押ししている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）



