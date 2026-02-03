*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 電算、santec、ククレブなど

銘柄名<コード2日終値⇒前日比

住友金属鉱山＜5713＞ 8291 -1069

金相場の大幅な下落を映す。

日本ライフライン＜7575＞ 1404 -141

10-12月期は大幅経常減益となり。

ZOZO＜3092＞ 1158.5 -117.5

第3四半期もGMVは受託の低調が続く。

ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 315 -34

業績下方修正で大幅な赤字転落見通しに。

協和キリン＜4151＞ 2335.5 -169

アムジェンとのアトピー性皮膚炎薬の共同開発を終了と。

あすか製薬HD＜4886＞ 2322 -176

思惑主導での連日急騰の反動が強まる。

トーメンデバイス＜2737＞ 10610 -1130

業績上方修正後は出尽くし感優勢の流れ続く。

キオクシアHD＜285A＞ 18360 -3000

先週末にかけての上昇で短期的な過熱警戒感も。

電算＜3640＞ 3750 +700

業績・配当予想を大幅に上方修正。

日本パレットプール＜4690＞ 2500 +500

日本パレットレンタルが1株2510円でTOB実施へ。

エムケー精工＜5906＞ 748 +100

業績上方修正や株主優待制度の拡充で。

岡本硝子＜7746＞ 1129 +150

レアアース掘削関連銘柄が一斉高となり。

santec＜6777＞ 13100 +2710

業績・配当予想を上方修正している。

マツモト＜7901＞ 1223 +187

「次世代DAT事業」構想の検討を引き続き手掛かり材料視か。

日本精密＜7771＞ 331 +35

第三者割当増資での2億円調達を発表。

ヒーハイスト＜6433＞ 1101 +150

チューリッヒ工科大学プロジェクトパートナー指定を材料視続く。

サノヤスHD＜7022＞ 372 +47

第3四半期大幅増益決算を引き続きポジティブ視。

クラスターT＜4240＞ 387 +13

東証スタンダード市場への上場市場区分変更が承認。

イオレ＜2334＞ 416 -26

4社とAIデータセンター事業に関する戦略的協業検討のための覚書。

買い一巡後は失速。

ギックス＜9219＞ 956 -30

第2四半期（25年10-12月）の営業損益が0.21億円の赤字。

VALUENEX<4422> 476 +80

航空自衛隊からの受注が引き続き手掛かり。

ドリコム<3793> 428 -21

第3四半期累計の営業損益が上期の赤字から黒字に転じ前週末人気化。

本日は売り優勢。

グローバルセキュ<4417> 2934 -21

第3四半期累計の営業利益35.1％増。上値は重い。

トラースOP<6696> 364 -29

JA山梨厚生連の運営施設へAI電力削減ソリューション導入で

前週末ストップ高。本日は売り買い交錯。

F-ブレイン<3927> 922 +78

東証スタンダード市場への上場市場区分変更が承認。

ジェイテック<2479> 241 -13

第3四半期累計の営業利益43.3％減。上期の37.5％減から減益率拡大。

ククレブ<276A> 3790 +700

YouTubeチャンネル「1UP投資部屋」に代表取締役が出演。《CS》