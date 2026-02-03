IBJ、1月成婚組数1805組に増加、会員拡大が成婚押し上げ

■会員増とお見合い件数拡大が好循環、前年同月比10.3%増

IBJ<6071>(東証プライム)は2月2日、2026年1月の主要KPI(速報値)を発表した。成婚組数は前年同月比10.3%増の1805組となり、確認ベースでは888組に達した。会員増加とお見合い件数の拡大が好循環を生み、成婚実績の伸長につながった。

会員基盤は引き続き拡大している。IBJ登録会員数は前年同月比12.8%増の10万6358名と過去最高を更新し、課金会員数も同40.0%増の9万9325名となった。結婚相談所数は4768社に増加し、新規入会者数は7115名、お見合い件数は8万9103件と、いずれも前年同月を上回った。

同社では、登録会員数・課金会員数の拡大により主要KPIが総じて堅調に推移していると分析する。今後も会員基盤の拡大とサービス価値の向上を通じ、成婚機会の最大化と収益性の向上を図り、持続的な成長を目指すとしている。なお、月次データは速報値であり、決算発表時に修正される可能性がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの相場】２０２５年ＩＰＯ初値勝率７８％、セカンダリーの失速鮮明に（2025/12/22）

・【どう見るこの相場】日銀会合が試金石、円高・ドル安反転シナリオを前提に売られ過ぎ是正が期待される紙・パ株に注目（2025/12/15）

・【どう見るこの相場】ＦＲＢはハト派、日銀はタカ派、真逆の金融政策に揺れる日米株式市場（2025/12/8）

・【株式市場特集】逆日歩３００銘柄超が浮上、師走相場で「掉尾の一振」候補が台頭（2025/12/1）

