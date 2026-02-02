*18:20JST 学情---「Ｒｅ就活キャンパス」インターンシップ応募数が前年同月比91.5％

学情＜2301＞は30日、新卒向けダイレクトリクルーティングサービス「Ｒｅ就活キャンパス」における2027年卒学生の12月におけるWeb経由の会員登録数が前年同月比91.5％、インターンシップ応募数が前年同月比91.5％となったことを明らかにした。

月間の会員登録数が昨年より少ない背景には、就職活動の早期化があり、一定の対象者が前月までに登録を完了していたことが要因である。2027年卒の就職活動においても早期化傾向が続いていることがうかがえる。また、大学2年生(2028年卒)の12月の単月の会員登録数は前年同期比217.2％、インターンシップ応募は157.3％と好調に推移している。これは、Ｒｅ就活キャンパスを通年採用型サービスにリニューアルしたことに加え、就職活動の早期化の影響が早期登録につながっていると考えられる。

「Ｒｅ就活キャンパス」は、2019年にダイレクトリクルーティングサイトにフルリニューアルして以降、学生に1つでも多くの選択肢を示すため、スカウト機能のアップグレードや、インターンシップ情報・就活準備コンテンツの拡充を図ってきた。タイパ(タイムパフォーマンス)意識の高まりを受け、生成AIを活用してES（エントリーシート）を作成する「スマートESアシスタント」や、動画で業界・企業研究ができる「JobTube」のサービスも提供している。2025年3月には「Ｒｅ就活キャンパス」へのブランドリニューアルに合わせて、通年採用型のサービスにリニューアルした。全学年を対象にすることで、「学年」ではなく「就職活動準備の進捗度」に応じた情報を届けることができるようになった。2025年9月より、学生には「入社1年後、誰よりも成長できる」、企業には「新卒採用の即戦力化を実現」をサービスコンセプトとし、成長意欲のある学生との出会いを創出することを目指す。《AK》