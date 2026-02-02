*18:15JST NECキャピタルソリューション---経営コンサルティング・ファーム、キーストーンの株式取得（連結子会社化）

NECキャピタルソリューション＜8793＞は1月30日、M＆Aにおける成長支援に特化した経営コンサルティング・ファームであるキーストーンの全株式を取得し、連結子会社としたことを発表した。異動日は2026年1月30日。

同社グループはグループビジョン「次世代循環型社会をリードするSolution Company」のもと、事業を通して社会課題を解決するCSV（Creating Shared Value=共通価値の創造）経営を推進している。

キーストーンは大手戦略コンサルティング会社出身のコアメンバーが中心となって立ち上げた、プライベート・エクイティ・ファンドや投資会社向けの投資先成長支援に特化した経営コンサルティング・ファームである。投資時のビジネスデューデリジェンス（以下、BDD）に加え、投資実行後の統合プロセス（PMI：Post Merger Integration）および統合後の経営管理（PAM：Post Acquisition Management）を中核サービスとして提供しており、豊富な実績とネットワークを保有している。

キーストーンの有する投資時のBDD及び投資後の成長支援のノウハウと、同社のM＆Aアドバイザリー及びファイナンスの機能を融合することで、拡大が続くM＆Aマーケットにおいて、M＆A取引における様々な課題を一気通貫で解決し、国内企業の成長加速や中小企業が抱える事業承継問題の解消に貢献する。《NH》