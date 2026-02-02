関連記事
東証グロ－ス指数は反落、相対的には主力市場よりも底堅く
東証グロース市場指数 922.81 -3.92／出来高 2億5110万株／売買代金 1275億円東証グロース市場250指数 705.26 -3.18／出来高 1億5450万株／売買代金 1078億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反落。値上がり銘柄数は228、値下がり銘柄数は340、変わらずは35。
1月30日の米国市場でダウ平均は179.09ドル安の48892.47ドル、ナスダックは223.3ポイント安の23461.82で取引を終了。ダウ、ナスダックともに終日軟調な展開。朝方発表の25年12月卸売物価指数（PPI）が予想を上振れたことに加え、次期FRB議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏をトランプ大統領が指名するとの発表により、これまで利下げ期待に支えられてきた相場にいったん利益を確定する動きが出た。
こうした米国市場の流れもあって、東証グロース市場指数は前週末終値水準からスタート。そこから上げ幅を拡大して、前場中頃には940.30ptをつけた。ただし、その後は上げ幅を縮小する展開に。日経平均と同様に後場寄りからさらに弱含むと、マイナスに転じて一時922.59ptまで下落。相対的には主力市場よりも底堅く、前週末終値を挟んでのもみ合い気味の展開が続いたが、大引けにかけてはきょうの安値をわずかに更新している。
個別では、14.67％安となったカルナバイオ＜4572＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、FFRIセキュリティ＜3692＞、イーディーピー＜7794＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、ジェリビンズ＜3070＞、アミタHD＜2195＞、トラースOP＜6696＞などがランクイン。
一方、30.93％高となった窪田製薬HD＜4596＞が上昇率トップに。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、QPSHD＜464A＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、ククレブ＜276A＞、VALUENEX＜4422＞、アーキテクツSJ＜6085＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、フリー＜4478＞やシーユーシー＜9158＞などが下落した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 127| 30| 30.93|
2| 276A|ククレブ | 3790| 700| 22.65|
3| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 476| 80| 20.20|
4| 6085|アキテクツＳＪ | 502| 80| 18.96|
5| 3803|イメージ情 | 712| 100| 16.34|
6| 3646|駅探 | 385| 48| 14.24|
7| 7345|アイパートナーズ | 899| 81| 9.90|
8| 2164|地域新聞社 | 399| 35| 9.62|
9| 3927|Ｆ－ブレイン | 922| 78| 9.24|
10| 4316|ビーマップ | 999| 76| 8.23|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 285| -49| -14.67|
2| 3070|ジェリービーンズＧ | 105| -16| -13.22|
3| 2195|アミタＨＤ | 361| -29| -7.44|
4| 6696|トラースＯＰ | 364| -29| -7.38|
5| 5246|ＥＬＥＭＥＮＴＳ | 720| -57| -7.34|
6| 446A|ノースサンド | 1467| -112| -7.09|
7| 228A|オプロ | 1736| -126| -6.77|
8| 6177|ＡｐｐＢａｎｋ | 129| -9| -6.52|
9| 7097|さくらさく | 2665| -182| -6.39|
10| 7794|イーディーピー | 619| -41| -6.21|《FA》
