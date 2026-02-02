関連記事
東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか鉱業、銀行業、非鉄金属、石油・石炭製品なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか小売業、医薬品、食料品、海運業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 245.84 ／ 2.25
2. 小売業 ／ 2,264.03 ／ 1.17
3. 医薬品 ／ 3,979.48 ／ 0.97
4. 食料品 ／ 2,507.1 ／ 0.95
5. 海運業 ／ 1,840.9 ／ 0.94
6. サービス業 ／ 3,110.33 ／ 0.75
7. 輸送用機器 ／ 5,314.57 ／ 0.55
8. 建設業 ／ 2,842.53 ／ 0.46
9. 精密機器 ／ 13,253.34 ／ 0.12
10. 水産・農林業 ／ 760.71 ／ 0.06
11. 化学工業 ／ 2,693.76 ／ 0.02
12. 保険業 ／ 3,086.95 ／ -0.02
13. パルプ・紙 ／ 656.14 ／ -0.05
14. ゴム製品 ／ 5,567. ／ -0.06
15. 繊維業 ／ 915.61 ／ -0.36
16. 機械 ／ 4,746.17 ／ -0.38
17. 不動産業 ／ 2,686.35 ／ -0.42
18. 鉄鋼 ／ 815.86 ／ -0.44
19. 金属製品 ／ 1,655.26 ／ -0.50
20. その他製品 ／ 6,406.92 ／ -0.59
21. 電力・ガス業 ／ 674.34 ／ -0.62
22. 陸運業 ／ 2,304.74 ／ -0.74
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,603.03 ／ -0.85
24. 卸売業 ／ 5,458.59 ／ -1.06
25. 情報・通信業 ／ 7,184.66 ／ -1.10
26. ガラス・土石製品 ／ 1,907.43 ／ -1.42
27. その他金融業 ／ 1,280.29 ／ -1.43
28. 電気機器 ／ 6,490.7 ／ -2.04
29. 石油・石炭製品 ／ 2,757.79 ／ -2.14
30. 非鉄金属 ／ 4,025.6 ／ -2.28
31. 銀行業 ／ 569.7 ／ -2.59
32. 鉱業 ／ 1,005.16 ／ -3.03
33. 証券業 ／ 857.63 ／ -5.12《CS》
