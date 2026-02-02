ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～宮入バル、F-ブレインなどがランクイン

2026年2月2日 14:48

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月2日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6495＞ 宮入バル　　　　　 6663100 　51791.62　 330.1% 0.0952%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　　93400 　30853.2　 303.1% 0.0314%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　　830800 　322042.5　 301.23% 0.0035%
＜8739＞ スパークスG　　　　435000 　107181.28　 243.99% 0.1647%
＜5955＞ ワイズHD　　　　　15059900 　201670　 241.63% 0.1666%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　90590 　132192.729　 240.9% -0.0115%
＜4228＞ 積化成　　　　　　　960800 　62830.44　 237.77% 0.071%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　1297200 　36047.38　 227.74% -0.028%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1305900 　165605.58　 226.87% 0.0563%
＜4422＞ VALUENEX　　532900 　52169.38　 219.98% 0.202%
＜7723＞ 愛時計　　　　　　　193600 　95155.92　 210.48% 0.1358%
＜1550＞ MXS外株　　　　　21888 　49746.774　 204.57% -0.0022%
＜1591＞ NFJPX400　　10355 　66921.21　 204.41% -0.0077%
＜4572＞ カルナバイオ　　　　1099800 　57503.42　 202.46% -0.1407%
＜7814＞ 日本創発　　　　　　186100 　22647.86　 201.76% 0.0013%
＜6613＞ QDレーザ　　　　　6225300 　496078.8　 197.05% 0.0792%
＜3176＞ 三洋貿易　　　　　　531100 　248723.76　 191.57% 0.1776%
＜3927＞ フーバーブレ　　　　417700 　67634.02　 190.27% 0.0995%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　5408800 　335117.28　 189.99% 0.125%
＜6222＞ 島精機　　　　　　　917600 　172564.06　 188.56% -0.1001%
<6777> santecHD　　368100 　877956.4　 181.35% 0.2675%
<9227> マイクロ波化　　　　2758400 　659961.58　 179.03% 0.0366%
<3105> 日清紡HD　　　　　2431500 　796170.1　 175.59% 0.0915%
<7859> アルメディオ　　　　1515600 　77353.72　 170.66% 0.054%
<1456> iF225ベア　　　104554 　39830.765　 168.17% 0.0077%
<276A> ククレブ　　　　　　561300 　385565.14　 166.03% 0.2265%
<4685> 菱友システム　　　　177600 　157167　 164.08% 0.0567%
<4382> HEROZ　　　　　199900 　40636.04　 162.11% -0.0156%
<6932> 遠藤照　　　　　　　134300 　83248.34　 158.57% 0.0621%
<1346> MXS225　　　　53136 　736604.884　 158.17% -0.0079%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

