*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～宮入バル、F-ブレインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月2日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6495＞ 宮入バル 6663100 51791.62 330.1% 0.0952%
＜4673＞ 川崎地質 93400 30853.2 303.1% 0.0314%
＜5352＞ 黒崎播磨 830800 322042.5 301.23% 0.0035%
＜8739＞ スパークスG 435000 107181.28 243.99% 0.1647%
＜5955＞ ワイズHD 15059900 201670 241.63% 0.1666%
＜2568＞ 上場NSQ 90590 132192.729 240.9% -0.0115%
＜4228＞ 積化成 960800 62830.44 237.77% 0.071%
＜2673＞ 夢隊 1297200 36047.38 227.74% -0.028%
＜4316＞ ビーマップ 1305900 165605.58 226.87% 0.0563%
＜4422＞ VALUENEX 532900 52169.38 219.98% 0.202%
＜7723＞ 愛時計 193600 95155.92 210.48% 0.1358%
＜1550＞ MXS外株 21888 49746.774 204.57% -0.0022%
＜1591＞ NFJPX400 10355 66921.21 204.41% -0.0077%
＜4572＞ カルナバイオ 1099800 57503.42 202.46% -0.1407%
＜7814＞ 日本創発 186100 22647.86 201.76% 0.0013%
＜6613＞ QDレーザ 6225300 496078.8 197.05% 0.0792%
＜3176＞ 三洋貿易 531100 248723.76 191.57% 0.1776%
＜3927＞ フーバーブレ 417700 67634.02 190.27% 0.0995%
＜7771＞ 日本精密 5408800 335117.28 189.99% 0.125%
＜6222＞ 島精機 917600 172564.06 188.56% -0.1001%
<6777> santecHD 368100 877956.4 181.35% 0.2675%
<9227> マイクロ波化 2758400 659961.58 179.03% 0.0366%
<3105> 日清紡HD 2431500 796170.1 175.59% 0.0915%
<7859> アルメディオ 1515600 77353.72 170.66% 0.054%
<1456> iF225ベア 104554 39830.765 168.17% 0.0077%
<276A> ククレブ 561300 385565.14 166.03% 0.2265%
<4685> 菱友システム 177600 157167 164.08% 0.0567%
<4382> HEROZ 199900 40636.04 162.11% -0.0156%
<6932> 遠藤照 134300 83248.34 158.57% 0.0621%
<1346> MXS225 53136 736604.884 158.17% -0.0079%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
