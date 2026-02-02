*14:15JST FCE---営業組織の生産性を革新する「AI OMNI AGENT for Sales」2026年2月に提供開始予定

FCE＜9564＞は30日、営業組織の生産性向上を実現するAIソリューション「AI OMNI AGENT for Sales」を2026年2月に提供開始すると発表した。

本サービスは、営業活動に特化したAIエージェントを搭載した営業特化型プラットフォームであり、商談準備や議事録作成、提案資料作成などの業務を自動化・効率化する。

同社は、企業の生産性向上を支援するAIプラットフォーム「AI OMNI AGENT」を展開してきたが、営業組織特有の課題に対応するため、本サービスの開発に至った。これにより、セールスパーソンが顧客との対話や関係構築に集中できる環境を整え、営業組織全体の生産性向上と売上拡大を図る。

社内のある営業チームにおける実証実験では、エージェントの活用により月間契約数が138％に増加し、年間売上で約0.45億円のインパクトが確認された。背景には、商談設計時の精度向上によるマネージャーの指導時間の週5時間削減や、議事録作成の代替によるメンバーの時間創出がある。

現在、リリースに向けた実証実験が進められており、今後は中小企業から大企業まで幅広い営業組織への導入を目指す。《NH》