*14:13JST サンワテクノス---月刊『事業構想』2026年3月号に社長インタビュー掲載

サンワテクノス＜8137＞は30日、同社代表取締役社長の松尾晶広氏のインタビュー記事が、月刊『事業構想』2026年3月号に掲載されたと発表した。

本インタビューでは、2025年度～2027年度第12次中期経営計画「SGP2027」を軸とした成長戦略をはじめ、同社のビジネスモデルや、成長を支える人財戦略に対する想いについて語っている。発行日は2026年1月30日(WEB版も同日公開)、掲載タイトルは「サンワテクノス 世界中をつなぐ技術商社へ 顧客の課題とニーズに寄り添う」。記事の要約は以下となっている。

サンワテクノスは国内31拠点・海外40拠点を持つ独立系技術商社として、電子コンポーネント、制御デバイス、産業用PC、FAソリューションの4つの事業を展開し、顧客約3100社・仕入先約2000社と強固な関係を築いてきた。「人を創り会社を興し社会に尽くす」の社是のもと、仕入先と顧客の双方向とのコミュニケーションを強みに顧客課題に応じた提案を行っている。長期ビジョン「SUN-WA Vision 2030」の実現に向け、2025年度より第12次中期経営計画を開始し、ロボットシステム開発に強いエムテックを子会社化。イノベーション本部を中心にデジタルマニュファクチャリングや「3D Connectシリーズ（AR^2 System）」など独自ソリューションの開発を進めている。海外では独自商品の確立を通じローカル優良企業への浸透を強化。人材育成にも注力し、100年企業を目指して世界中の技術をつなぐ企業として進化を図っている。《NH》