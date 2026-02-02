関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～アルメディオ、菱友システムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月2日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6495＞ 宮入バル 6425300 51791.62 328.02% 0.1011%
＜5352＞ 黒崎播磨 816300 322042.5 299.83% 0.0035%
＜4673＞ 川崎地質 86600 30853.2 297.28% 0.039%
＜2568＞ 上場NSQ 89347 132192.729 239.42% -0.0146%
＜4228＞ 積化成 899500 62830.44 230.64% 0.0734%
＜8739＞ スパークスG 382900 107181.28 230.00% 0.1592%
＜2673＞ 夢隊 1210000 36047.38 220.27% -0.0093%
＜4422＞ VALUENEX 532900 52169.38 219.98% 0.202%
＜4316＞ ビーマップ 1188400 165605.58 216.64% 0.0476%
＜1550＞ MXS外株 21800 49746.774 204.09% -0.0052%
＜4572＞ カルナバイオ 1053000 57503.42 197.42% -0.1437%
＜7814＞ 日本創発 178600 22647.86 196.76% 0.0026%
＜7723＞ 愛時計 168800 95155.92 194.04% 0.1268%
＜1591＞ NFJPX400 9412 66921.21 193.09% -0.0083%
＜3927＞ フーバーブレ 394400 67634.02 183.25% 0.0983%
＜6613＞ QDレーザ 5187800 496078.8 175.03% 0.1079%
＜7771＞ 日本精密 4781000 335117.28 174.77% 0.1317%
＜6222＞ 島精機 796700 172564.06 171.44% -0.0952%
＜9227＞ マイクロ波化 2558400 659961.58 170.17% 0.0702%
＜1456＞ iF225ベア 102841 39830.765 166.10% 0.0101%
<276A> ククレブ 561300 385565.14 166.03% 0.2265%
<7859> アルメディオ 1449000 77353.72 165.09% 0.054%
<6777> santecHD 303800 877956.4 157.82% 0.2396%
<4382> HEROZ 189300 40636.04 155.54% -0.0168%
<3105> 日清紡HD 2059600 796170.1 154.51% 0.0982%
<3864> 三菱紙 628800 103968.4 154.41% -0.0029%
<4685> 菱友システム 162800 157167 153.40% 0.0525%
<6932> 遠藤照 123400 83248.34 148.12% 0.0588%
<6085> アーキテクツSJ 210100 31521.96 141.02% 0.1895%
<6946> 日アビオ 669700 971213.6 140.18% 0.0781%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
