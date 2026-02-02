ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～アルメディオ、菱友システムなどがランクイン

2026年2月2日 14:08

*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アルメディオ、菱友システムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月2日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6495＞ 宮入バル　　　　　 　6425300 　51791.62　 328.02% 0.1011%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　 　816300 　322042.5　 299.83% 0.0035%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　 　86600 　30853.2　 297.28% 0.039%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　89347 　132192.729　 239.42% -0.0146%
＜4228＞ 積化成　　　　　　 　899500 　62830.44　 230.64% 0.0734%
＜8739＞ スパークスG　　　 　382900 　107181.28　 230.00% 0.1592%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　 　1210000 　36047.38　 220.27% -0.0093%
＜4422＞ VALUENEX　 　532900 　52169.38　 219.98% 0.202%
＜4316＞ ビーマップ　　　　 　1188400 　165605.58　 216.64% 0.0476%
＜1550＞ MXS外株　　　　 　21800 　49746.774　 204.09% -0.0052%
＜4572＞ カルナバイオ　　　 　1053000 　57503.42　 197.42% -0.1437%
＜7814＞ 日本創発　　　　　 　178600 　22647.86　 196.76% 0.0026%
＜7723＞ 愛時計　　　　　　 　168800 　95155.92　 194.04% 0.1268%
＜1591＞ NFJPX400　 　9412 　66921.21　 193.09% -0.0083%
＜3927＞ フーバーブレ　　　 　394400 　67634.02　 183.25% 0.0983%
＜6613＞ QDレーザ　　　　 　5187800 　496078.8　 175.03% 0.1079%
＜7771＞ 日本精密　　　　　 　4781000 　335117.28　 174.77% 0.1317%
＜6222＞ 島精機　　　　　　 　796700 　172564.06　 171.44% -0.0952%
＜9227＞ マイクロ波化　　　 　2558400 　659961.58　 170.17% 0.0702%
＜1456＞ iF225ベア　　 　102841 　39830.765　 166.10% 0.0101%
<276A> ククレブ　　　　　 　561300 　385565.14　 166.03% 0.2265%
<7859> アルメディオ　　　 　1449000 　77353.72　 165.09% 0.054%
<6777> santecHD　 　303800 　877956.4　 157.82% 0.2396%
<4382> HEROZ　　　　 　189300 　40636.04　 155.54% -0.0168%
<3105> 日清紡HD　　　　 　2059600 　796170.1　 154.51% 0.0982%
<3864> 三菱紙　　　　　　 　628800 　103968.4　 154.41% -0.0029%
<4685> 菱友システム　　　 　162800 　157167　 153.40% 0.0525%
<6932> 遠藤照　　　　　　 　123400 　83248.34　 148.12% 0.0588%
<6085> アーキテクツSJ　 　210100 　31521.96　 141.02% 0.1895%
<6946> 日アビオ　　　　　 　669700 　971213.6　 140.18% 0.0781%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

