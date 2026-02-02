*12:58JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、ファーストリテとフジクラの2銘柄で約150円押し上げ

2日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり148銘柄、値下がり76銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反発。99.16円高の53422.01円（出来高概算11億6390万株）で前場の取引を終えている。前週末1月30日の米国市場でダウ平均は179.09ドル安の48892.47ドル、ナスダックは223.30ポイント安の23461.82で取引を終了。ダウ、ナスダックともに終日軟調な展開。朝方発表の25年12月卸売物価指数（PPI）が予想を上振れたことに加え、次期FRB議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏をトランプ大統領が指名するとの発表により、これまで利下げ期待に支えられてきた相場にいったん利益を確定する動きが出た。米株市場を横目に、2月2日の日経平均は前営業日比252.52円高の53575.37円と反発でスタートした。朝方に上げ幅を大きく広げたが、前場中ごろから上げ幅を縮小して伸び悩む展開となった。衆院選に関して、与党での過半数獲得の可能性が高いと伝えられるなか、積極財政に伴う政策期待が押し目買い意欲を強めたが、買い一巡後は利益確定売りや戻り待ちの売りが広がった。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はフジクラ＜5803＞となり、2銘柄で日経平均を約150円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはフジクラ＜5803＞で5.01％高、同2位は三越伊勢丹＜3099＞で4.79％高だった。

一方、値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約176円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはレーザーテック＜6920＞で10.36％安、同2位は住友鉱山＜5713＞で8.55％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 53422.01(+99.16)

値上がり銘柄数 148(寄与度+508.66)

値下がり銘柄数 76(寄与度-409.50)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 60270 1470 117.93

＜5803＞ フジクラ 20550 980 32.76

＜6762＞ TDK 2046 65 32.59

＜9433＞ KDDI 2661 54.5 21.86

＜6098＞ リクルートHD 8276 176 17.65

＜6367＞ ダイキン工業 19065 480 16.04

＜6971＞ 京セラ 2353.5 45.5 12.17

＜4519＞ 中外製薬 8901 100 10.03

＜7203＞ トヨタ自動車 3563 59 9.86

＜5802＞ 住友電気工業 6974 250 8.36

＜7453＞ 良品計画 3198 117 7.82

＜6988＞ 日東電工 3472 46 7.69

＜4507＞ 塩野義製薬 3248 74 7.42

＜6361＞ 荏原製作所 4867 211 7.05

＜7735＞ SCREEN 20185 525 7.02

<6301> 小松製作所 6119 190 6.35

<4503> アステラス製薬 2181.5 37.5 6.27

<6981> 村田製作所 3210 74 5.94

<8267> イオン 2169 54 5.41

<4568> 第一三共 2889.5 53.5 5.36



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 40360 -950 -95.26

＜6857＞ アドバンテ 25200 -305 -81.56

＜6920＞ レーザーテック 32620 -3770 -50.41

<9766> コナミG 21560 -910 -30.42

<6954> ファナック 6121 -148 -24.73

<9984> ソフトバンクG 4227 -26 -20.86

<6146> ディスコ 64150 -2040 -13.64

＜5713＞ 住友金属鉱山 8560 -800 -13.37

<3092> ZOZO 1173 -103 -10.33

<4062> イビデン 8129 -100 -6.69

<4151> 協和キリン 2312 -192.5 -6.43

<6758> ソニーG 3417 -37 -6.18

<7974> 任天堂 9935 -120 -4.01

<9843> ニトリHD 2608.5 -46.5 -3.89

<4385> メルカリ 3316 -112 -3.74

<5714> DOWA 8730 -484 -3.24

<6770> アルプスアルパイン 1937 -77.5 -2.59

<8604> 野村 1341 -72 -2.41

<8697> JPX 1657 -30 -2.01

<6723> ルネサスエレクトロ 2516.5 -59.5 -1.99《CS》