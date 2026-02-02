*10:46JST 富士製薬工業---バイオ後続品（バイオシミラー）アフリベルセプトBSに関するライセンスおよび和解契約締結

富士製薬工業＜4554＞は30日、バイオ後続品「アフリベルセプトBS」に関し、導入元であるアイスランドのAlvotech、先行品企業であるRegeneronおよびBayerとの間で、アフリベルセプトの2mg製剤に関する特許紛争を解決するライセンス・和解契約を締結したと発表した。

これにより、日本における特許紛争も解決されることとなった。本契約により、同社および販売パートナーである日東メディックは、2026年1月1日から日本国内において糖尿病黄斑浮腫を除く適応症での販売が可能となり、2026年11月1日からはすべての承認済み適応症での販売が可能となる。

今回の契約締結により、2026年1月7日から日東メディックより販売が開始されたアフリベルセプトBS硝子体内注射液40mg/mL「NIT」およびアフリベルセプトBS硝子体内注射液用キット40mg/mL「NIT」の安定供給に関する懸念が解消され、国内において新たな治療選択肢の提供が前進することとなった。《NH》