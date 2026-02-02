関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～宮入バル、黒崎播磨などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月2日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6495＞ 宮入バル 5264100 51791.62 315.62% 0.1428%
＜5352＞ 黒崎播磨 740300 322042.5 291.77% 0.0035%
＜4673＞ 川崎地質 59500 30853.2 263.77% 0.0814%
＜2568＞ 上場NSQ 85688 132192.729 234.89% 0.002%
＜4422＞ VALUENEX 532900 52169.38 219.98% 0.202%
＜4228＞ 積化成 645800 62830.44 192.6% 0.1018%
＜2673＞ 夢隊 860800 36047.38 180.8% 0.0327%
＜8739＞ スパークスG 245200 107181.28 176.95% 0.1732%
＜276A＞ ククレブ 561300 385565.14 166.03% 0.2265%
＜4316＞ ビーマップ 711200 165605.58 156.33% 0.13%
＜1591＞ NFJPX400 6736 66921.21 152.17% 0.0114%
＜3864＞ 三菱紙 592800 103968.4 147.09% 0.0179%
＜7814＞ 日本創発 116600 22647.86 143.19% -0.0066%
＜4572＞ カルナバイオ 603500 57503.42 129.73% -0.0868%
＜7723＞ 愛時計 94800 95155.92 121.95% 0.1268%
＜4685＞ 菱友システム 120400 157167 116.35% 0.0691%
＜6613＞ QDレーザ 3224100 496078.8 114.87% 0.1299%
＜9227＞ マイクロ波化 1556800 659961.58 108.51% 0.1297%
＜1656＞ iSコア米債 627160 73493.433 106.35% 0.0107%
＜3927＞ フーバーブレ 212200 67634.02 105.3% 0.0971%
<6946> 日アビオ 476200 971213.6 99.02% 0.0996%
<7844> マーベラス 469300 91323.76 94.84% 0.0772%
<6222> 島精機 413300 172564.06 91.64% -0.0776%
<2510> NF国内債 329170 104542.591 73.52% -0.0019%
<4382> HEROZ 94700 40636.04 72.85% 0.0516%
<6961> エンプラス 254200 1166194.2 72.3% 0.1655%
<6464> ツバキナカシマ 544400 101772.74 71.81% -0.0716%
<6932> 遠藤照 64400 83248.34 69.15% 0.0894%
<3105> 日清紡HD 1022200 796170.1 67.63% 0.0817%
<4923> コタ 92400 61708.58 67.03% 0.0621%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
