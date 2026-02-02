ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～宮入バル、黒崎播磨などがランクイン

2026年2月2日 10:40

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～宮入バル、黒崎播磨などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月2日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6495＞ 宮入バル　　　　　 5264100 　51791.62　 315.62% 0.1428%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　　740300 　322042.5　 291.77% 0.0035%
＜4673＞ 川崎地質　　　　　　59500 　30853.2　 263.77% 0.0814%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　85688 　132192.729　 234.89% 0.002%
＜4422＞ VALUENEX　　532900 　52169.38　 219.98% 0.202%
＜4228＞ 積化成　　　　　　　645800 　62830.44　 192.6% 0.1018%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　860800 　36047.38　 180.8% 0.0327%
＜8739＞ スパークスG　　　　245200 　107181.28　 176.95% 0.1732%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　561300 　385565.14　 166.03% 0.2265%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　711200 　165605.58　 156.33% 0.13%
＜1591＞ NFJPX400　　6736 　66921.21　 152.17% 0.0114%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　　592800 　103968.4　 147.09% 0.0179%
＜7814＞ 日本創発　　　　　　116600 　22647.86　 143.19% -0.0066%
＜4572＞ カルナバイオ　　　　603500 　57503.42　 129.73% -0.0868%
＜7723＞ 愛時計　　　　　　　94800 　95155.92　 121.95% 0.1268%
＜4685＞ 菱友システム　　　　120400 　157167　 116.35% 0.0691%
＜6613＞ QDレーザ　　　　　3224100 　496078.8　 114.87% 0.1299%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　1556800 　659961.58　 108.51% 0.1297%
＜1656＞ iSコア米債　　　　627160 　73493.433　 106.35% 0.0107%
＜3927＞ フーバーブレ　　　　212200 　67634.02　 105.3% 0.0971%
<6946> 日アビオ　　　　　　476200 　971213.6　 99.02% 0.0996%
<7844> マーベラス　　　　　469300 　91323.76　 94.84% 0.0772%
<6222> 島精機　　　　　　　413300 　172564.06　 91.64% -0.0776%
<2510> NF国内債　　　　　329170 　104542.591　 73.52% -0.0019%
<4382> HEROZ　　　　　94700 　40636.04　 72.85% 0.0516%
<6961> エンプラス　　　　　254200 　1166194.2　 72.3% 0.1655%
<6464> ツバキナカシマ　　　544400 　101772.74　 71.81% -0.0716%
<6932> 遠藤照　　　　　　　64400 　83248.34　 69.15% 0.0894%
<3105> 日清紡HD　　　　　1022200 　796170.1　 67.63% 0.0817%
<4923> コタ　　　　　　　　92400 　61708.58　 67.03% 0.0621%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事