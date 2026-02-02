ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～エンプラス、宮入バルなどがランクイン

2026年2月2日 09:45

記事提供元：フィスコ

*09:45JST 出来高変化率ランキング（9時台）～エンプラス、宮入バルなどがランクイン
エンプラス＜6961＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前週末取引終了後に、26年
3月期業績予想を上方修正している。営業利益は63.00億円（前期比19.1％増）予
想。前回予想から18％ほど引き上げた。サーバー用途は大手GPUメーカー向けAIサー
バー用ソケットが増加。また、自動車用途は新規顧客獲得によるシェア拡大が収益
増加につながった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月2日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　 620100 　322042.5　 276% 0.0059%
＜6495＞ 宮入バル　　　　　　2431700 　51791.62　 246.14% 0.2678%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　　570400 　103968.4　 142.24% 0.0179%
＜7814＞ 日本創発　　　　　　107800 　22647.86　 133.29% -0.0039%
＜4228＞ 積化成　　　　　　　390800 　62830.44　 129.75% 0.1255%
＜1591＞ NFJPX400　　4895 　66921.21　 112.52% 0.0123%
＜1656＞ iSコア米債　　　　617030 　73493.433　 104.38% 0.01%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　438000 　165605.58　 95.54% 0.1625%
＜4685＞ 菱友システム　　　　99800 　157167　 94.01% 0.0705%
＜4572＞ カルナバイオ　　　　421900 　57503.42　 86.36% -0.1257%
＜8739＞ スパークスG　　　　114700 　107181.28　 82.76% 0.1568%
＜3927＞ フーバーブレ　　　　165000 　67634.02　 75.42% 0.09%
＜2510＞ NF国内債　　　　　328900 　104542.591　 73.42% -0.0018%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　236700 　385565.14　 60.16% 0.1165%
＜7723＞ 愛時計　　　　　　　53000 　95155.92　 53.89% 0.1143%
＜6946＞ 日アビオ　　　　　　313800 　971213.6　 51.98% 0.0976%
＜7844＞ マーベラス　　　　　302400 　91323.76　 45.34% 0.1189%
＜6464＞ ツバキナカシマ　　　423000 　101772.74　 44.97% -0.0487%
＜6493＞ NITTAN　　　　348200 　167209.58　 43.39% -0.0612%
＜6961＞ エンプラス　　　　　192300 　1166194.2　 42.29% 0.1501%
<6882> 三社電機　　　　　　73900 　56312.98　 37.05% -0.0364%
<6222> 島精機　　　　　　　240000 　172564.06　 33.15% -0.0776%
<2321> ソフトフロントH　　318300 　60055.78　 31.44% 0%
<6445> ジャノメ　　　　　　47800 　40725.88　 31.12% 0.0008%
<9227> マイクロ波化　　　　725200 　659961.58　 25.07% 0.1257%
<4923> コタ　　　　　　　　61100 　61708.58　 24.41% 0.0596%
<6196> ストライク　　　　　179200 　524461.4　 22.77% -0.0462%
<2249> iF500Wベ　　　4808 　46919.191　 22.24% -0.0034%
<9327> イー・ロジット　　　73600 　12861.36　 20.49% 0.0133%
<3153> 八洲電機　　　　　　51100 　131954.7　 17.08% 0.057%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

