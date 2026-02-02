関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～エンプラス、宮入バルなどがランクイン
出来高変化率ランキング（9時台）～エンプラス、宮入バルなどがランクイン
エンプラス＜6961＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前週末取引終了後に、26年
3月期業績予想を上方修正している。営業利益は63.00億円（前期比19.1％増）予
想。前回予想から18％ほど引き上げた。サーバー用途は大手GPUメーカー向けAIサー
バー用ソケットが増加。また、自動車用途は新規顧客獲得によるシェア拡大が収益
増加につながった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月2日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜5352＞ 黒崎播磨 620100 322042.5 276% 0.0059%
＜6495＞ 宮入バル 2431700 51791.62 246.14% 0.2678%
＜3864＞ 三菱紙 570400 103968.4 142.24% 0.0179%
＜7814＞ 日本創発 107800 22647.86 133.29% -0.0039%
＜4228＞ 積化成 390800 62830.44 129.75% 0.1255%
＜1591＞ NFJPX400 4895 66921.21 112.52% 0.0123%
＜1656＞ iSコア米債 617030 73493.433 104.38% 0.01%
＜4316＞ ビーマップ 438000 165605.58 95.54% 0.1625%
＜4685＞ 菱友システム 99800 157167 94.01% 0.0705%
＜4572＞ カルナバイオ 421900 57503.42 86.36% -0.1257%
＜8739＞ スパークスG 114700 107181.28 82.76% 0.1568%
＜3927＞ フーバーブレ 165000 67634.02 75.42% 0.09%
＜2510＞ NF国内債 328900 104542.591 73.42% -0.0018%
＜276A＞ ククレブ 236700 385565.14 60.16% 0.1165%
＜7723＞ 愛時計 53000 95155.92 53.89% 0.1143%
＜6946＞ 日アビオ 313800 971213.6 51.98% 0.0976%
＜7844＞ マーベラス 302400 91323.76 45.34% 0.1189%
＜6464＞ ツバキナカシマ 423000 101772.74 44.97% -0.0487%
＜6493＞ NITTAN 348200 167209.58 43.39% -0.0612%
＜6961＞ エンプラス 192300 1166194.2 42.29% 0.1501%
<6882> 三社電機 73900 56312.98 37.05% -0.0364%
<6222> 島精機 240000 172564.06 33.15% -0.0776%
<2321> ソフトフロントH 318300 60055.78 31.44% 0%
<6445> ジャノメ 47800 40725.88 31.12% 0.0008%
<9227> マイクロ波化 725200 659961.58 25.07% 0.1257%
<4923> コタ 61100 61708.58 24.41% 0.0596%
<6196> ストライク 179200 524461.4 22.77% -0.0462%
<2249> iF500Wベ 4808 46919.191 22.24% -0.0034%
<9327> イー・ロジット 73600 12861.36 20.49% 0.0133%
<3153> 八洲電機 51100 131954.7 17.08% 0.057%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
