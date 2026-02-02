関連記事
個別銘柄戦略: エンプラスや日本電設に注目
個別銘柄戦略: エンプラスや日本電設に注目
先週末1月30日の米株式市場でNYダウは179.09ドル安の48,892.47ドル、ナスダック総合指数は223.30pt安の23,461.82pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比75円高の53,465円。為替は1ドル＝154.90-155.00円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が48.2％増と上期の41.8％増から増益率が拡大した日本M&A＜2127＞、26年3月期業績予想を上方修正したエンプラス＜6961＞、26年3月期利益と配当予想を上方修正した日本電設＜1950＞、26年3月期利益と配当予想を上方修正した四電工＜1939＞、26年3月期利益と配当予想を上方修正した菱化工機＜6331＞、26年3月期増配予想を発表したスパークスG＜8739＞、26年3月期末に特別配当を実施すると発表したアルゴグラフ＜7595＞。東証スタンダードでは、26年3月期業績と配当予想を上方修正したsantec＜6777＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正した電算＜3640＞、26年3月期業績予想を上方修正した日アビオ＜6946＞などが物色されそうだ。一方、株主優待制度の導入を発表したが第3四半期累計の営業利益が36.9％減となった丸文＜7537＞、26年3月期増配予想を発表したが第3四半期累計の営業利益が8.7％増と上期の22.9％増から増益率が縮小したSMS＜2175＞、営業利益が前期（連結）52.6％減・今期（非連結）7.00億円の赤字予想と発表したVコマース＜2491＞、26年3月期業績予想を下方修正した島精機＜6222＞、26年3月期利益予想を下方修正した旭有機材＜4216＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
