「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比75円高の53465円

2026年2月2日 08:30

記事提供元：フィスコ

*08:30JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比75円高の53465円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.63円換算）で、リクルートHD＜6098＞、任天堂＜7974＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比75円高の53465円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は179.09ドル安の48892.47ドル、ナスダックは223.3ポイント安の23461.82で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに終日軟調な展開。朝方発表の25年12月卸売物価指数（PPI）が予想を上振れたことに加え、次期FRB議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏をトランプ大統領が指名するとの発表により、これまで利下げ期待に支えられてきた相場にいったん利益を確定する動きが出た。

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円39銭まで売られた後、154円76銭ま
で反発。トランプ米大統領は、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事を指名する意向を表明したことから、米国金利の先安観は後退し、リスク回避の米ドル売り・円買いは縮小。ユーロ・ドルは1.1925ドルから1.1855ドルまで下落

30日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.21ドル（－0.32％）の65.21ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
2801 (KIKOY)　 キッコーマン 19.10 1477 86.5 6.2
2
8309 (SUTNY)　 三井住友トラHD 6.89 5327 209 4.0
8
4502 (TAK.N)　 武田薬品工業 17.23 5329 87 1.6
6
8267 (AONNY)　 イオン 13.81 2135 20 0.9
5
9107 (KAIKY)　 川崎汽船 14.54 2248 19 0.8
5

「ADR下落率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY)　 日本郵政 10.75 1662 -192.5 -10.3
8
7259 (ASEKY)　 アイシン精機 16.50 2551 -212.5 -7.6
9
9503 (KAEPY) 関西電力 7.46 2307 -161 -6.5
2
7974 (NTDOY)　 任天堂 15.38 9513 -542 -5.3
9

■そのたADR（30日）

7203 (TM.N)　 トヨタ自動車 226.86 -0.21 3508
4
8306 (MUFG.N)　 三菱UFJFG 18.05 -0.15 2791 -13.
5
8035 (TOELY)　 東京エレク 132.98 -2.72 41125 -18
5
6758 (SONY.N)　 ソニー 22.10 -0.19 3417 -3
7
9432 (NTTYY)　 NTT 25.10 0.00 155 0.
1
8058 (MTSUY)　 三菱商事 26.65 0.12 4121 2
4
6501 (HTHIY)　 日立製作所 34.75 0.34 5373 1
2
9983 (FRCOY)　 ファーストリテ 38.10 0.21 58914 11
4
9984 (SFTBY)　 ソフトバンクG 13.80 -0.45 4268 1
5
4063 (SHECY)　 信越化学工業 16.45 0.32 5087 -4
2
8001 (ITOCY)　 伊藤忠商事 12.82 0.00 991 -98
0
8316 (SMFG.N)　 三井住友FG 21.00 -0.29 5412 -6
0
8031 (MITSY)　 三井物産 655.87 -7.30 5071 3
6
6098 (RCRUY)　 リクルートHD 10.00 -1.00 7732 -36
8
4568 (DSNKY)　 第一三共 18.20 -1.10 2814 -2
2
9433 (KDDIY)　 KDDI 16.81 -0.10 2599 -7.
5
7974 (NTDOY)　 任天堂 15.38 -0.90 9513 -54
2
8766 (TKOMY)　 東京海上HD 37.29 0.17 5766 3
9
7267 (HMC.N)　 本田技研工業 30.33 0.04 1563
8
2914 (JAPAY)　 日本たばこ産業 18.02 -0.14 5573 -
8
6902 (DNZOY)　 デンソー 13.80 -0.01 2134 -
9
4519 (CHGCY)　 中外製薬 28.55 -0.02 8829 2
8
4661 (OLCLY)　 オリエンランド 17.51 -0.21 2708 -1.
5
8411 (MFG.N)　 みずほFG 8.63 -0.01 6672 -11
1
6367 (DKILY)　 ダイキン工業 11.97 0.07 18509 -7
6
4502 (TAK.N)　 武田薬品工業 17.23 0.06 5329 8
7
7741 (HOCPY)　 HOYA 167.91 1.43 25964 9
4
6503 (MIELY)　 三菱電機 62.45 -0.65 4828 -
2
6981 (MRAAY)　 村田製作所 10.11 -0.08 3127 -
9
7751 (CAJPY)　 キヤノン 30.43 -0.84 4705 2
0
6273 (SMCAY)　 SMC 19.42 -0.20 60058 -9
2
7182 (JPPTY)　 ゆうちょ銀行 17.85 0.03 2760 2
0
6146 (DSCSY)　 ディスコ 42.70 -0.90 66027 -16
3
3382 (SVNDY)　 セブン&アイ・HD 14.29 0.12 2210 -
1
8053 (SSUMY)　 住友商事 40.63 -0.57 6283 3
4
6702 (FJTSY)　 富士通 27.75 -1.31 4291
8
6201 (TYIDY)　 豊田自動織機 128.50 16.90 19870 11
5
5108 (BRDCY)　 ブリヂストン 11.25 0.00 3479 -
6
6178 (JPPHY)　 日本郵政 10.75 0.00 1662 -192.
5
8002 (MARUY)　 丸紅 331.20 -5.36 5121
6
6723 (RNECY)　 ルネサス 8.26 -0.19 2554 -2
2
6954 (FANUY)　 ファナック 20.06 0.09 6204 -6
5
8725 (MSADY)　 MS&ADインシHD 25.43 -0.12 3932
0
8801 (MTSFY)　 三井不動産 34.40 0.40 1773 5.
5
6301 (KMTUY)　 小松製作所 38.34 -0.14 5929
0
4901 (FUJIY)　 富士フイルム 9.97 0.05 3083 -
4
6594 (NJDCY)　 日本電産 3.41 -0.10 2109 -9
7
6857 (ATEYY)　 アドバンテスト 165.40 -9.10 25576 7
1
4543 (TRUMY)　 テルモ 13.07 0.07 2021 3.
5
8591 (IX.N)　 オリックス 30.53 -0.12 4721 2
7
（時価総額上位50位、1ドル154.63円換算）《AN》

