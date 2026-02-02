*08:00JST 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観後退でリスク回避的な米ドル売り縮小も

1月30日の米ドル・円は、東京市場では152円87銭から154円14銭まで反発。欧米市場では153円71銭まで売られた後、154円79銭まで上昇し、154円72銭で取引終了。本日2月2日の米ドル・円は主に154円台で推移か。米国金利の先安観は後退しており、リスク回避的な米ドル売りは縮小する可能性がある。

日米の通貨当局は過度な円安を問題視しているとの見方は変わっていないが、1ドル＝150－155円の水準で為替介入が実施される可能性は低いとみられる。ケビン・ウォーシュ元FRB理事が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長に指名されたこともドル・円相場への支援材料となりそうだ。また、2月8日投開票の日本の総選挙で与党（自民党）の優勢が報じられており、総選挙での勝利で高市政権の基盤が強まれば複数の分野における政府支出が増大し、財政拡張への懸念が高まることによって主要通貨に対する円売りが強まるケースも予想される。《CS》