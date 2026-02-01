【配当利回り3.7%】オペレーター派遣業界1位。カテゴリ特化で強み発揮の人材サービス高配当株

【基本情報】株価:1,190円(2026年1月30日終値)/配当利回り:3.70%





国内の注目銘柄を紹介する連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、ウィルグループを取り上げます。

外国人雇用支援を成長ドライバーに、粗利率20.2%まで改善

ウィルグループ(6089)は人材派遣や業務請負を手掛ける企業です。2025年3月期の売上構成比は、国内Working事業が約60パーセント、海外Working事業が約40パーセントとなっています。国内では、オペレーター派遣で業界1位、介護人材派遣で業界3位などの実績を有し、得意なカテゴリーに特化してサービス品質を高める方針です。

重点戦略でKPI設定、正社員派遣3,500人・外国人雇用支援3,500人

同社は中期経営計画「WILL-being 2026」で、重点戦略対象範囲として「正社員派遣・請負」「外国人雇用支援」を挙げ、KPIとして国内の正社員派遣の稼働人数を3,500人(建設技術者領域を除く)、外国人雇用の支援人数3,500人を打ち出しました。

このうち「外国人雇用支援」は、外国人労働者を受け入れる企業の雇用支援と、外国人労働者の生活支援を行うビジネスモデルで、採用からフォローアップまでの管理と運用が特徴です。国内の人手不足を背景に外国人材の受け入れが進む局面では、同社の成長ドライバーになると期待されます。

外国人労働者数は230万人超、事業所数も34万超で過去最多を更新

厚生労働省によると、2024年10月末時点の外国人労働者数は230万2,587人で、届出義務化以降で過去最多を更新しました。外国人を雇用する事業所数も34万2,087所まで増えています。受け入れ企業が増えるほど、在留資格や住居など就労後も含めた実務対応は複雑化しやすく、ウィルグループの外国人雇用支援の需要増につながる可能性があります。

重点戦略の売上総利益構成比が29.8%から43.6%へ拡大、粗利率も改善

実績面では、重点戦略対象範囲(正社員派遣・請負、外国人雇用支援)の売上総利益構成比が、2023年3月期の29.8パーセントから2025年3月期の43.6パーセントへ拡大しています。これに伴い、粗利率も18.5パーセントから20.2パーセントへ改善しており、事業構成の見直しが収益性向上に寄与していることが読み取れます。

累進配当と総還元性向30%以上を掲げ、配当利回り3.7%

株主還元は累進配当と総還元性向30パーセント以上を掲げています。2026年3月期の配当予想は1株44円、配当利回り3.7パーセントとなっており(2026年1月30日終値)、高配当を受け取りながら長期投資で成長を待つこともできそうです。

なお長期投資を検討する際は、外国人雇用支援と正社員派遣のKPIが計画どおりに積み上がっているか、その結果として粗利率や売上総利益の構成がどう変化しているかを、決算資料で継続的に確認するとよいでしょう。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。『神の手』の某社で大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2026年1月28日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、文中に特定の銘柄の投資を推奨するように読み取れる内容がある可能性がございますが、当社および執筆者が投資を推奨するものではありません。