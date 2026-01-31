*14:07JST 英ポンド週間見通し：下げ渋りか、英中銀の利下げ見送りと日本の財政悪化懸念で

■弱含み、米英金利差を意識したポンド買いは縮小

今週のポンド・円は弱含み。米英金利差を意識したポンド買い・米ドル売りが観測されたが、タカ派的とされるウォーシュ氏が米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名されたことを受けて金利要因に絡んだポンド買い・米ドル売りは縮小。この影響でポンドの対円レートも弱含みとなった。取引レンジ：209円62銭-212円47銭。

■下げ渋りか、英中銀の利下げ見送りと日本の財政悪化懸念で

来週のポンド・円は下げ渋る可能性がある。英国のインフレ加速を背景に、英中央銀行金融政策委員会（MPC）は政策金利の据え置きが予想される。また、英経済指標で景況感の改善が確認された場合、ポンド買いを支援しよう。一方、2月8日投開票の総選挙を控え、財政悪化懸念の円売りは継続。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・5日：英中央銀行政策金利発表（前回：3.75％）

予想レンジ：210円50銭-213円50銭《FA》