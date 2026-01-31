関連記事
前日に動いた銘柄 part1都築電気、四国化HD、マキタなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
都築電気＜8157＞ 3640 +300
26年3月期利益と配当予想上方修正。
ツガミ＜6101＞ 3210 +170
第3四半期累計の営業利益62.8％増。上期の53.4％増から増益率拡大。
三和HD＜5929＞ 3500 -333
第3四半期累計の営業利益2.5％減。上期の4.3％増から減益に転じる。
大東建託＜1878＞ 3135 +127
26年3月期業績と配当予想上方修正。自社株買いも発表。
第一三共＜4568＞ 2836 -95
第3四半期累計の営業利益5.9％減。
日食化＜2892＞ 3810 -205
第3四半期累計の営業利益11.8％減。上期の3.1％増から減益に転じる。
四国化HD＜4099＞ 4295 +540
今期の大幅増益ガイダンスを評価続く。
ユニチカ＜3103＞ 629 +100
需給要因中心で買い戻しが優勢。
マキタ＜6586＞ 5351 +700
通期業績上方修正や自社株買いの発表を好感。
カシオ計算機＜6952＞ 1508 +211
利益率向上による業績上方修正や自社株買いを評価。
あすか製薬HD＜4886＞ 2498 +200
材料なく29日から上昇、アクティビストの動向など思惑視とみられるか。
キオクシアHD＜285A＞ 21360 +2115
米サンディスクが好決算を発表して時間外取引で急伸。
コナミグループ＜9766＞ 22470 +1680
通期業績予想を上方修正している。
フォスター電機＜6794＞ 2767 +200
アセットバリューインベスターズが大株主に。
ソラスト＜6197＞ 915 +35
特に材料なし、再編思惑など再燃か。
中外製薬＜4519＞ 8801 +492
今期ガイダンスも市場コンセンサスを上振れ。
カプコン＜9697＞ 3936 +178
第3四半期好決算評価の動きが続く。
住友ファーマ＜4506＞ 2297 +116.5
30日は決算発表が控えている。
富士通＜6702＞ 4283 +208
10-12月期業績は市場予想を上回り増配も発表。
ナブテスコ＜6268＞ 4181 +173
ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。
ヒューリック<3003> 1839 +58
29日に発表の決算評価が継続。
野村総合研究所<4307> 4701 -984
海外低調で第3四半期業績は市場予想を下振れ。
アンリツ<6754> 2142.5 -226
10-12月期増益率鈍化など決算サプライズ限定的で。
きんでん<1944> 6838 -724
上方修正もコンセンサス並みにとどまり出尽くし感先行。
東邦亜鉛<5707> 1660 -128
銀価格の大幅下落を売り材料視。
第一稀元素化学工業<4082> 2330 -240
30日はレアアース関連株が売り優勢となる。
トクヤマ<4043> 4038 -343
業績下方修正がネガティブなインパクトに。
富士電機<6504> 10990 -760
第3四半期決算はコンセンサス並みでサプライズ乏しく。《CS》
