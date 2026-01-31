*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1都築電気、四国化HD、マキタなど

銘柄名<コード>30日終値⇒前日比

都築電気＜8157＞ 3640 +300

26年3月期利益と配当予想上方修正。

ツガミ＜6101＞ 3210 +170

第3四半期累計の営業利益62.8％増。上期の53.4％増から増益率拡大。

三和HD＜5929＞ 3500 -333

第3四半期累計の営業利益2.5％減。上期の4.3％増から減益に転じる。

大東建託＜1878＞ 3135 +127

26年3月期業績と配当予想上方修正。自社株買いも発表。

第一三共＜4568＞ 2836 -95

第3四半期累計の営業利益5.9％減。

日食化＜2892＞ 3810 -205

第3四半期累計の営業利益11.8％減。上期の3.1％増から減益に転じる。

四国化HD＜4099＞ 4295 +540

今期の大幅増益ガイダンスを評価続く。

ユニチカ＜3103＞ 629 +100

需給要因中心で買い戻しが優勢。

マキタ＜6586＞ 5351 +700

通期業績上方修正や自社株買いの発表を好感。

カシオ計算機＜6952＞ 1508 +211

利益率向上による業績上方修正や自社株買いを評価。

あすか製薬HD＜4886＞ 2498 +200

材料なく29日から上昇、アクティビストの動向など思惑視とみられるか。

キオクシアHD＜285A＞ 21360 +2115

米サンディスクが好決算を発表して時間外取引で急伸。

コナミグループ＜9766＞ 22470 +1680

通期業績予想を上方修正している。

フォスター電機＜6794＞ 2767 +200

アセットバリューインベスターズが大株主に。

ソラスト＜6197＞ 915 +35

特に材料なし、再編思惑など再燃か。

中外製薬＜4519＞ 8801 +492

今期ガイダンスも市場コンセンサスを上振れ。

カプコン＜9697＞ 3936 +178

第3四半期好決算評価の動きが続く。

住友ファーマ＜4506＞ 2297 +116.5

30日は決算発表が控えている。

富士通＜6702＞ 4283 +208

10-12月期業績は市場予想を上回り増配も発表。

ナブテスコ＜6268＞ 4181 +173

ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。

ヒューリック<3003> 1839 +58

29日に発表の決算評価が継続。

野村総合研究所<4307> 4701 -984

海外低調で第3四半期業績は市場予想を下振れ。

アンリツ<6754> 2142.5 -226

10-12月期増益率鈍化など決算サプライズ限定的で。

きんでん<1944> 6838 -724

上方修正もコンセンサス並みにとどまり出尽くし感先行。

東邦亜鉛<5707> 1660 -128

銀価格の大幅下落を売り材料視。

第一稀元素化学工業<4082> 2330 -240

30日はレアアース関連株が売り優勢となる。

トクヤマ<4043> 4038 -343

業績下方修正がネガティブなインパクトに。

富士電機<6504> 10990 -760

第3四半期決算はコンセンサス並みでサプライズ乏しく。《CS》