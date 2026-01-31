*05:50JST 1月30日のNY為替・原油概況

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円39銭まで売られた後、154円76銭ま

で反発。トランプ米大統領は、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事を指名する意向を表明したことから、米国金利の先安観は後退し、リスク回避の米ドル売り・円買いは縮小。

ユーロ・ドルは1.1925ドルから1.1855ドルまで下落、ユーロ・円は184円07銭まで買われた後、183円24銭まで下落。ポンド・ドルは1.3768ドルから、1.3681ドルまで値を下げた。ドル・スイスは0.7679フランから0.7731フランまで値を上げた。



30日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.21ドル（－0.32％）の65.21ドルで通常取引を終了した。



[経済指標]

・南アフリカ・12月貿易収支：＋232億ランド（予想：＋273億ランド）

・独・1月消費者物価指数：前年比＋2.1％（予想：＋1.9％）

・米・12月生産者物価コア指数：前年比＋3.3％（予想：＋2.9％）

・米・12月生産者物価指数：前年比＋3.0％（予想：＋2.8）

・米・1月MNIシカゴPMI：54.0（予想：43.7）《MK》