バロックなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7135＞ ;ジャパンクラフトＨＤ;1258%;91800;4.21;225;0 ＜2378＞ ;ルネサンス;478%;287000;0.27;1076;-8 ＜2938＞ ;オカムラ食品工業;213%;85700;1.77;1121;-1 ＜3903＞ ;ｇｕｍｉ;143%;1033200;3.39;352;-1 ＜3548＞ ;バロック;119%;107700;0.30;785;0 ＜1431＞ ;リブワーク;111%;27700;1.65;634;-2 ＜6072＞ ;地盤ネットHD;110%;178100;6.27;198;1 ＜3198＞ ;SFP;102%;39900;0.10;2194;-11 ＜7812＞ ;クレステック;100%;200;236.50;1998;18 ＜2438＞ ;アスカネット;99%;33800;6.28;368;-3 ＜6523＞ ;ＰＨＣＨＤ;95%;156000;0.51;1079;2 ＜2563＞ ;iS500米H;89%;517800;1.11;377.8;-1 ＜7925＞ ;前沢化成;81%;35200;0.47;2310;25 ＜6778＞ ;アルチザ;80%;9200;17.50;585;-9 ＜9219＞ ;ギックス;79%;3000;12.96;986;1 ＜9760＞ ;進学会HD;78%;2800;12.31;163;-1 ＜3137＞ ;ファンデリー;74%;12100;15.18;232;3 ＜3667＞ ;ｅｎｉｓｈ;72%;574700;6.91;62;1 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;69%;30300;0.09;985;0 ＜3421＞ ;稲葉製作;66%;105800;0.48;1584;-35
[コメント]バロック＜3548＞は信用倍率0.3倍台で売り長となっている。《FA》
