*16:32JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか建設業、金属製品、情報・通信業、サービス業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、不動産業、化学工業、輸送用機器なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 240.42 ／ 2.16
2. 石油・石炭製品 ／ 2,818.09 ／ 1.96
3. 不動産業 ／ 2,697.71 ／ 1.88
4. 化学工業 ／ 2,693.34 ／ 1.68
5. 輸送用機器 ／ 5,285.36 ／ 1.43
6. 医薬品 ／ 3,941.33 ／ 1.31
7. 繊維業 ／ 918.96 ／ 1.30
8. 小売業 ／ 2,237.91 ／ 1.15
9. 銀行業 ／ 584.85 ／ 1.12
10. 電力・ガス業 ／ 678.57 ／ 1.09
11. 精密機器 ／ 13,237.91 ／ 1.05
12. 陸運業 ／ 2,321.99 ／ 1.03
13. その他製品 ／ 6,444.96 ／ 0.97
14. 保険業 ／ 3,087.71 ／ 0.95
15. 食料品 ／ 2,483.5 ／ 0.88
16. その他金融業 ／ 1,298.81 ／ 0.87
17. 水産・農林業 ／ 760.22 ／ 0.86
18. パルプ・紙 ／ 656.5 ／ 0.69
19. ゴム製品 ／ 5,570.36 ／ 0.61
20. 機械 ／ 4,764.23 ／ 0.48
21. 電気機器 ／ 6,625.69 ／ 0.35
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,642.51 ／ 0.30
23. 鉱業 ／ 1,036.62 ／ 0.23
24. 卸売業 ／ 5,517.14 ／ 0.22
25. 海運業 ／ 1,823.8 ／ -0.16
26. ガラス・土石製品 ／ 1,934.88 ／ -0.20
27. 鉄鋼 ／ 819.43 ／ -0.21
28. 証券業 ／ 903.9 ／ -0.38
29. サービス業 ／ 3,087.26 ／ -0.39
30. 情報・通信業 ／ 7,264.35 ／ -0.47
31. 金属製品 ／ 1,663.65 ／ -0.67
32. 建設業 ／ 2,829.45 ／ -0.71
33. 非鉄金属 ／ 4,119.34 ／ -2.18《CS》
