*16:28JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に4日ぶり反落、アドバンテストやNRIが2銘柄で約395円分押し下げ

30日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり165銘柄、値下がり58銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日29日の米国株式市場はまちまち。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフトの急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラーが下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズが急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。米株市場を横目に、1月30日の日経平均は4日続伸して取引を開始した。前場中ごろからマイナス圏に転落したが、後場に入ると下げ幅を縮小してプラス圏に浮上した。ただ、大引けにかけて再度失速して小幅安で取引を終了した。月末と週末が重なるなか、直近上昇が目立っていた銘柄に利益確定目的の売りや持ち高調整の売りが広がった。アドバンテ＜6857＞が1銘柄で360円程度指数を押し下げた。また、トランプ米大統領が連邦準備理事会（FRB）の次期議長人事を30日午前に発表すると明らかにしたなか、この発表を見極めたい動きも広がった可能性がある。

大引けの日経平均は前営業日比52.75円安の53322.85円となった。東証プライム市場の売買高は24億4812万株、売買代金は7兆8780億円だった。業種別では、空運業、石油・石炭製品、不動産業などが上昇した一方、非鉄金属、建設業、金属製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は71.4％、対して値下がり銘柄は25.4％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約362円押し下げた。同2位はNRI＜4307＞となり、ネクソン＜3659＞、レーザーテック＜6920＞、ベイカレント＜6532＞、ソフトバンクG＜9984＞、第一三共＜4568＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約59円押し上げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、中外薬＜4519＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、京セラ＜6971＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 53322.85(-52.75)

値上がり銘柄数 165(寄与度+514.18)

値下がり銘柄数 58(寄与度-566.93)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 58800 740 59.36

＜9766＞ コナミG 22470 1680 56.15

＜4519＞ 中外製薬 8801 492 49.34

＜4063＞ 信越化 5129 221 36.94

＜6954＞ ファナック 6269 149 24.90

＜6762＞ TDK 1981 40 20.06

＜6971＞ 京セラ 2308 38.5 10.30

＜6501＞ 日立製作所 5361 284 9.49

＜7203＞ トヨタ自動車 3504 56 9.36

＜6367＞ ダイキン工業 18585 280 9.36

＜9843＞ ニトリHD 2655 104 8.69

＜6988＞ 日東電工 3426 51 8.52

＜6952＞ カシオ計算機 1508 211 7.05

<6702> 富士通 4283 208 6.95

<7751> キヤノン 4685 133 6.67

<9433> KDDI 2606.5 16.5 6.62

<7741> HOYA 25870 385 6.43

<4507> 塩野義製薬 3174 58 5.82

<7453> 良品計画 3081 82.5 5.52

<4543> テルモ 2017.5 19.5 5.21

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 25505 -1355 -362.33

＜4307＞ 野村総合研究所 4701 -984 -32.89

＜3659＞ ネクソン 3683 -438 -29.28

＜6920＞ レーザーテック 36390 -1070 -14.31

＜6532＞ ベイカレント 5441 -359 -12.00

＜9984＞ ソフトバンクG 4253 -12 -9.63

＜4568＞ 第一三共 2836 -95 -9.53

<5713> 住友金属鉱山 9360 -495 -8.27

<6861> キーエンス 56440 -2340 -7.82

<6146> ディスコ 66190 -1150 -7.69

<6098> リクルートHD 8100 -62 -6.22

<6701> 日本電気 5210 -327 -5.47

<6504> 富士電機 10990 -760 -5.08

<6361> 荏原製作所 4656 -139 -4.65

<5802> 住友電気工業 6724 -136 -4.55

<7735> SCREEN 19660 -320 -4.28

<5706> 三井金属鉱業 20370 -1260 -4.21

<6305> 日立建機 5051 -86 -2.87

<9735> セコム 5659 -40 -2.67

<5714> DOWA 9214 -350 -2.34《CS》