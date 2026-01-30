関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～イーディーピ、カシオ計などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月30日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7794＞ イーディーピ 5121700 84596.72 356.95% -0.1781%
＜4099＞ 四国化HD 1093700 384178.1 280.48% 0.1571%
＜8105＞ BitcoinJ 20214000 378113.24 274.66% 0.0837%
＜380A＞ GXチャイナテク 280913 66416.578 260.44% -0.0092%
＜4229＞ 群栄化 144100 82757.6 239.83% 0.1658%
＜276A＞ ククレブ 412500 147847.16 232.29% 0.1948%
＜6521＞ オキサイド 1584400 467440.64 221.03% 0.0553%
＜4839＞ WOWOW 386900 102821.54 196.24% 0.0316%
＜2510＞ NF国内債 355270 64632.641 182.02% 0.0004%
＜6952＞ カシオ 4524100 1216824.97 180.99% 0.1484%
＜381A＞ iF米債35 20040 7338.104 175.39% 0.0046%
＜2323＞ fonfun 566600 53814.22 171.16% 0.1113%
＜5027＞ AnyMind 511400 72329.58 170.82% 0.0758%
＜6197＞ ソラスト 3169000 674885.12 164.55% 0.0511%
＜4814＞ ネクストウェア 6175300 329734.48 148.37% -0.0119%
＜3778＞ さくら 1951100 1613246.1 139.79% -0.0447%
＜4307＞ NRI 7729100 10740797.48 130.29% -0.1598%
＜6858＞ 小野測 1022100 213587.08 124.49% 0.0765%
＜3593＞ ホギメディ 168700 406649.2 124.02% 0%
＜4043＞ トクヤマ 1906800 2413017.9 121.15% -0.0732%
<6586> マキタ 2969700 4945661.02 120.96% 0.1505%
<4886> あすかHD 706300 522844.82 112.69% 0.0818%
<1671> WTI原油 633137 637434.116 108.23% 0.0076%
<8285> 三谷産 364500 75869.38 106.17% -0.018%
<1488> iFJリート 583935 374063.01 104.67% 0.0024%
<3541> 農総研 573800 136277.2 104.54% 0.0013%
<8157> 都築電 121000 147476.6 103.82% 0.0943%
<6658> シライ電子 173600 53106.54 101.3% 0.0093%
<6023> ダイハツイン 554500 500541.08 100.83% -0.0688%
<8011> 三陽商 95700 151509.8 99.95% 0.0465%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
