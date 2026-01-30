ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～イーディーピ、カシオ計などがランクイン

2026年1月30日 14:57

記事提供元：フィスコ

*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～イーディーピ、カシオ計などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月30日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7794＞ イーディーピ　　　 5121700 　84596.72　 356.95% -0.1781%
＜4099＞ 四国化HD　　　　　1093700 　384178.1　 280.48% 0.1571%
＜8105＞ BitcoinJ　　20214000 　378113.24　 274.66% 0.0837%
＜380A＞ GXチャイナテク　　280913 　66416.578　 260.44% -0.0092%
＜4229＞ 群栄化　　　　　　　144100 　82757.6　 239.83% 0.1658%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　412500 　147847.16　 232.29% 0.1948%
＜6521＞ オキサイド　　　　　1584400 　467440.64　 221.03% 0.0553%
＜4839＞ WOWOW　　　　　386900 　102821.54　 196.24% 0.0316%
＜2510＞ NF国内債　　　　　355270 　64632.641　 182.02% 0.0004%
＜6952＞ カシオ　　　　　　　4524100 　1216824.97　 180.99% 0.1484%
＜381A＞ iF米債35　　　　20040 　7338.104　 175.39% 0.0046%
＜2323＞ fonfun　　　　566600 　53814.22　 171.16% 0.1113%
＜5027＞ AnyMind　　　511400 　72329.58　 170.82% 0.0758%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　3169000 　674885.12　 164.55% 0.0511%
＜4814＞ ネクストウェア　　　6175300 　329734.48　 148.37% -0.0119%
＜3778＞ さくら　　　　　　　1951100 　1613246.1　 139.79% -0.0447%
＜4307＞ NRI　　　　　　　7729100 　10740797.48　 130.29% -0.1598%
＜6858＞ 小野測　　　　　　　1022100 　213587.08　 124.49% 0.0765%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　168700 　406649.2　 124.02% 0%
＜4043＞ トクヤマ　　　　　　1906800 　2413017.9　 121.15% -0.0732%
<6586> マキタ　　　　　　　2969700 　4945661.02　 120.96% 0.1505%
<4886> あすかHD　　　　　706300 　522844.82　 112.69% 0.0818%
<1671> WTI原油　　　　　633137 　637434.116　 108.23% 0.0076%
<8285> 三谷産　　　　　　　364500 　75869.38　 106.17% -0.018%
<1488> iFJリート　　　　583935 　374063.01　 104.67% 0.0024%
<3541> 農総研　　　　　　　573800 　136277.2　 104.54% 0.0013%
<8157> 都築電　　　　　　　121000 　147476.6　 103.82% 0.0943%
<6658> シライ電子　　　　　173600 　53106.54　 101.3% 0.0093%
<6023> ダイハツイン　　　　554500 　500541.08　 100.83% -0.0688%
<8011> 三陽商　　　　　　　95700 　151509.8　 99.95% 0.0465%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

