マクセル　京セラ鹿児島川内工場において、マクセルの全固体電池電源モジュールを搭載した産業用ロボットのテスト運用を開始

マクセル＜6810＞は28日、京セラ＜6971＞の鹿児島川内工場において、マクセルが製品化した全固体電池「PSB401010H」を用いた電源モジュールを搭載した産業用ロボットおよびコントローラーのテスト運用を、2025年12月より開始したと発表した。
全固体電池「PSB401010H」には、耐熱性と気密性に優れた京セラ製のセラミックパッケージが採用されており、全固体電池の高信頼性の実現に貢献している。
従来、産業用ロボットのメモリ保持やリアルタイムクロックには使い切りの電池が使用されていたが、1-2年ごとの交換が必要であり、使用済み電池は産業廃棄物となっていた。
今回導入された全固体電池「PSB401010H」を用いた電源モジュールは、充電式かつ10年以上の長寿命が期待されており、過酷な工場環境でも高い安全性を維持しながら、電池交換作業と廃棄物の削減を両立する。
今後、京セラは自社工場でのテスト運用結果を踏まえて、省メンテナンス化や環境負荷低減に資する技術導入を検討していく方針。マクセルは、信頼性・耐熱性・高出力・大容量の観点から、既存電池では対応が難しかった用途領域にも対応可能な高性能な全固体電池やモジュールの開発を進めていく。《NH》
