*14:39JST コレックホールディングス---子会社ノイアットがライトアップとAI活用の営業生産性向上で業務提携

コレックホールディングス＜6578＞は29日、子会社のノイアット（本社：東京都豊島区）がライトアップ＜6580＞（本社：東京都渋谷区）とAIを活用した営業活動の生産性向上に向けた業務提携契約を締結したと発表した。

本提携は、ライトアップの技術支援のもと、高い成果を生むトップ層のノウハウをAIで体系化し、組織全体へ展開する仕組みを構築することで、営業活動における生産性向上を目指す。

具体的には、ライトアップが提供するAI実務支援・アドバイザリーを通じ、(1)営業パフォーマンスの解析と標準化、(2)業務プロセスの自動化・高度化によるリソース集中、(3)組織の再現性を担保するAI教育スキームの確立を進める。

本提携を通じ、まずはノイアットにおける一人当たりの営業活動の生産性を20%以上向上させることを目標としている。

同グループは今後も、AIと人的資源を適切に融合させた「ハイブリッド・マーケティング」の実践を通じ、新たな価値の創出に取り組むとしている。《NH》