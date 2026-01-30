ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約403円分押し下げ

2026年1月30日 12:48

*12:48JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約403円分押し下げ
30日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり122銘柄、値下がり100銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は反落。452.48円安の52923.12円（出来高概算10億8035万株）で前場の取引を終えている。

前日29日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは172.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフトの急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラーが下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズが急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。

米株市場を横目に、1月30日の日経平均は59.13円高の53434.73円と4日続伸して取引を開始した。朝方にマイナス圏に転落したが、早々にプラス圏に浮上して53600円手前まで上げ幅を広げた。ただ、その後は失速して再度マイナス圏に転落、下げ幅を広げて取引を終了した。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで東京市場の手掛かり材料となりにくかったほか、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから売り買いが交錯する展開となった。

個別では、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、ソフトバンクG＜9984＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、カシオ＜6952＞、富士通＜6702＞、トヨタ＜7203＞、バンナムHD＜7832＞、任天堂＜7974＞、KDDI＜9433＞、キヤノン＜7751＞、ファーストリテ＜9983＞、塩野義＜4507＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、野村総合研究所＜4307＞、東エレク＜8035＞、レーザーテク＜6920＞、ベイカレント＜6532＞、ディスコ<6146>、イビデン<4062>、キーエンス<6861>、住友鉱<5713>、HOYA<7741>、富士電機<6504>、フジクラ<5803>、NEC<6701>、セコム<9735>、リクルートHD<6098>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬品、空運業、その他製品が上昇した一方、非鉄金属、建設業、鉄鋼などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約403円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、NRI＜4307＞、レーザーテック＜6920＞、イビデン<4062>、フジクラ<5803>、ディスコ<6146>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはコナミG＜9766＞となり1銘柄で日経平均を約53円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、カシオ＜6952＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　52923.12(-452.48)

値上がり銘柄数 122(寄与度+269.69)
値下がり銘柄数 100(寄与度-722.17)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9766＞　コナミG　　　　　　　22395　 1605　 53.65
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8768　 459　 46.03
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4292　 27　 21.66
＜9983＞　ファーストリテ　　　 58300　 240　 19.25
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4991　 83　 13.87
＜6762＞　TDK　　　　　　　　1957　 16　 8.02
＜6952＞　カシオ計算機　　　　　1489　 192　 6.42
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2606　 16　 6.42
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10090　 159　 5.31
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4016　 51　 5.11
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3478　 30　 5.01
＜6702＞　富士通　　　　　　　　4220　 145　 4.85
＜7751＞　キヤノン　　　　　　　4638　 86　 4.31
＜6954＞　ファナック　　　　　　6141　 21　 3.51
<7269>　スズキ　　　　　　　　2114　 25.5　 3.41
<6501>　日立製作所　　　　　　5168　 91　 3.04
<4506>　住友ファーマ　　　　　2266　 85.5　 2.86
<6367>　ダイキン工業　　　　 18390　 85　 2.84
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　3144　 28　 2.81
<4502>　武田薬品工業　　　　　5235　 82　 2.74


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25350　 -1510 -403.78
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40800　 -530　-53.15
＜4307＞　野村総合研究所　　　　4783　 -902　-30.15
＜6920＞　レーザーテック　　　 36120　 -1340　-17.92
<4062>　イビデン　　　　　　　8052　 -205　-13.70
<5803>　フジクラ　　　　　　 19065　 -405　-13.54
<6146>　ディスコ　　　　　　 65440　 -1900　-12.70
＜6532＞　ベイカレント　　　　　5463　 -337　-11.26
<5713>　住友金属鉱山　　　　　9288　 -567　 -9.48
<6098>　リクルートHD　　　　 8071　 -91　 -9.13
<7741>　HOYA　　　　　　 25000　 -485　 -8.11
<6861>　キーエンス　　　　　 56390　 -2390　 -7.99
<3659>　ネクソン　　　　　　　4032　 -89　 -5.95
<6504>　富士電機　　　　　　 10870　 -880　 -5.88
<6361>　荏原製作所　　　　　　4621　 -174　 -5.82
<5802>　住友電気工業　　　　　6693　 -167　 -5.58
<6701>　日本電気　　　　　　　5217　 -320　 -5.35
<8015>　豊田通商　　　　　　　5521　 -46　 -4.61
<6305>　日立建機　　　　　　　5007　 -130　 -4.35
<8031>　三井物産　　　　　　　5005　 -64　 -4.28《CS》

