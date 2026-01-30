*12:45JST 後場に注目すべき3つのポイント～売り買い交錯もアドバンテが指数押し下げ

30日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は反落、売り買い交錯もアドバンテが指数押し下げ

・ドル・円は堅調、米FRB議長人事に思惑

・値下り寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位は東エレク＜8035＞

■日経平均は反落、売り買い交錯もアドバンテが指数押し下げ

日経平均は反落。452.48円安の52923.12円（出来高概算10億8035万株）で前場の取引を終えている。

前日29日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは172.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフトの急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラーが下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズが急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。

米株市場を横目に、1月30日の日経平均は59.13円高の53434.73円と4日続伸して取引を開始した。朝方にマイナス圏に転落したが、早々にプラス圏に浮上して53600円手前まで上げ幅を広げた。ただ、その後は失速して再度マイナス圏に転落、下げ幅を広げて取引を終了した。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで東京市場の手掛かり材料となりにくかったほか、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから売り買いが交錯する展開となった。

個別では、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、ソフトバンクG＜9984＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、カシオ＜6952＞、富士通＜6702＞、トヨタ＜7203＞、バンナムHD＜7832＞、任天堂＜7974＞、KDDI＜9433＞、キヤノン＜7751＞、ファーストリテ＜9983＞、塩野義＜4507＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、野村総合研究所＜4307＞、東エレク＜8035＞、レーザーテク＜6920＞、ベイカレント＜6532＞、ディスコ<6146>、イビデン<4062>、キーエンス<6861>、住友鉱<5713>、HOYA<7741>、富士電機<6504>、フジクラ<5803>、NEC<6701>、セコム<9735>、リクルートHD<6098>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬品、空運業、その他製品が上昇した一方、非鉄金属、建設業、鉄鋼などが下落した。

後場の日経平均株価は、軟調な展開が継続しそうだ。アドバンテが1銘柄で400円超指数を押し下げており、半導体関連株中心に買戻しが向かうと反転する可能性がある。ただ、月末と週末が重なるなか、直近上昇が目立っていた銘柄に利益確定目的の売りや持ち高調整の売りは継続しそうだ。また、トランプ米大統領が連邦準備理事会（FRB）の次期議長人事を30日午前に発表すると明らかにしたなか、この発表を見極めたい動きも広がる可能性もあろう。

■ドル・円は堅調、米FRB議長人事に思惑

30日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、152円87銭から153円97銭まで値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB)の人事をにらみ、今後の政策運営を見込んだドル買いが強まった。ただ、節目の154円に接近すると、その後はやや失速した。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円87銭から153円97銭、ユ-ロ・円は183円03銭から183円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1895ドルから1.1974ドル。

■後場のチェック銘柄

・ククレブ・アドバイザーズ<276A>、ユニチカ<3103>など、6銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日・12月失業率：2.6％（予想：2.6％：11月2.6％）

・日・12月有効求人倍率：1.19倍（予想：1.18倍、11月：1.18倍）

・日・12月鉱工業生産：前月比-0.1％（予想：-0.4％、11月：-2.7％）

【要人発言】

・トランプ米大統領

「次期FRB議長を明日午前に発表する」

「英国が中国と取引するのは危険」

「カナダが中国と取引するのはより危険」

「イランには核禁止とデモ参加者の殺害停止を要求」

＜国内＞

＜海外＞

