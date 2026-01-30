*11:24JST ADワークスグループ---プライム市場上場維持基準への適合

ADワークスグループ＜2982＞は29日、2025年12月末時点において、東京証券取引所のプライム市場上場維持基準のすべての項目に適合したと発表した。

同社は2024年12月末時点では、流通株式時価総額が82.5億円であり、基準である100.0億円を下回っていたが、計画に基づく各種取り組みの結果、2025年12月末時点で186.8億円まで増加し、当該基準を充足した。加えて、同日時点における株主数は17,297人、流通株式数は407,599単位、流通株式比率は80.8％、1日平均売買代金は3.07億円となり、いずれの項目も上場維持基準を満たしている。

これにより、東京証券取引所から「上場維持基準（分布基準）への適合状況について」を受領し、すべての基準項目に適合していることが確認されたとした。なお、同社は今後もプライム市場上場企業として、中長期的な成長戦略を推進し、安定的に上場維持基準へ適合するよう努める。《NH》