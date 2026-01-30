関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～イーディーピ、四国化HDなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～イーディーピ、四国化HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月30日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7794＞ イーディーピ 2802000 84596.72 328.44% -0.1213%
＜4099＞ 四国化HD 598400 384178.1 216.41% 0.1864%
＜276A＞ ククレブ 294500 147847.16 192.76% 0.1948%
＜6521＞ オキサイド 1176100 467440.64 186.34% 0.0328%
＜8105＞ BitcoinJ 7900700 378113.24 167.22% 0.0893%
＜4814＞ ネクストウェア 4711400 329734.48 116.11% 0.0119%
＜3593＞ ホギメディ 150200 406649.2 109.76% 0%
＜6197＞ ソラスト 1943400 674885.12 104.17% 0.0647%
＜6952＞ カシオ 2363600 1216824.97 99.86% 0.1318%
＜6858＞ 小野測 721500 213587.08 81.93% 0.0395%
＜6586＞ マキタ 2091000 4945661.02 78.9% 0.1505%
＜4318＞ クイック 228900 93191.24 67.98% 0%
＜5027＞ AnyMind 222900 72329.58 66.74% 0.0612%
＜2630＞ MXS米株ヘ 12995 113497.122 64.93% -0.0067%
＜381A＞ iF米債35 8040 7338.104 64.79% 0.0041%
＜4043＞ トクヤマ 1106500 2413017.9 57.98% -0.0858%
＜2556＞ OneJリート 54880 61575.031 54.35% 0.0113%
＜6029＞ アトラG 98400 9003.86 48.25% 0.0359%
＜4307＞ NRI 3709300 10740797.48 47.07% -0.1493%
＜2845＞ NFナスヘッジ 32083 63396.826 40.3% -0.0131%
<6023> ダイハツイン 320100 500541.08 40.24% -0.0535%
<7433> 伯東 108700 288384 34.41% 0.0469%
<5136> tripla 96600 103685.02 33.03% -0.0285%
<460A> BRANU 63400 41123.68 32.84% -0.0216%
<6658> シライ電子 91700 53106.54 31.28% -0.004%
<1656> iSコア米債 295690 56112.694 29.66% 0.0039%
<4886> あすかHD 334200 522844.82 28.7% 0.0744%
<7707> PSS 245900 50983.28 23.73% 0.0303%
<7205> 日野自 6490400 1876626.48 23.27% -0.0144%
<1693> 銅ETF 182900 1066339.384 22.54% -0.0076%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク