出来高変化率ランキング（10時台）～イーディーピ、四国化HDなどがランクイン

2026年1月30日 10:39

記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～イーディーピ、四国化HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月30日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7794＞ イーディーピ　　　 2802000 　84596.72　 328.44% -0.1213%
＜4099＞ 四国化HD　　　　　598400 　384178.1　 216.41% 0.1864%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　294500 　147847.16　 192.76% 0.1948%
＜6521＞ オキサイド　　　　　1176100 　467440.64　 186.34% 0.0328%
＜8105＞ BitcoinJ　　7900700 　378113.24　 167.22% 0.0893%
＜4814＞ ネクストウェア　　　4711400 　329734.48　 116.11% 0.0119%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　150200 　406649.2　 109.76% 0%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　1943400 　674885.12　 104.17% 0.0647%
＜6952＞ カシオ　　　　　　　2363600 　1216824.97　 99.86% 0.1318%
＜6858＞ 小野測　　　　　　　721500 　213587.08　 81.93% 0.0395%
＜6586＞ マキタ　　　　　　　2091000 　4945661.02　 78.9% 0.1505%
＜4318＞ クイック　　　　　　228900 　93191.24　 67.98% 0%
＜5027＞ AnyMind　　　222900 　72329.58　 66.74% 0.0612%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　12995 　113497.122　 64.93% -0.0067%
＜381A＞ iF米債35　　　　8040 　7338.104　 64.79% 0.0041%
＜4043＞ トクヤマ　　　　　　1106500 　2413017.9　 57.98% -0.0858%
＜2556＞ OneJリート　　　54880 　61575.031　 54.35% 0.0113%
＜6029＞ アトラG　　　　　　98400 　9003.86　 48.25% 0.0359%
＜4307＞ NRI　　　　　　　3709300 　10740797.48　 47.07% -0.1493%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　32083 　63396.826　 40.3% -0.0131%
<6023> ダイハツイン　　　　320100 　500541.08　 40.24% -0.0535%
<7433> 伯東　　　　　　　　108700 　288384　 34.41% 0.0469%
<5136> tripla　　　　96600 　103685.02　 33.03% -0.0285%
<460A> BRANU　　　　　63400 　41123.68　 32.84% -0.0216%
<6658> シライ電子　　　　　91700 　53106.54　 31.28% -0.004%
<1656> iSコア米債　　　　295690 　56112.694　 29.66% 0.0039%
<4886> あすかHD　　　　　334200 　522844.82　 28.7% 0.0744%
<7707> PSS　　　　　　　245900 　50983.28　 23.73% 0.0303%
<7205> 日野自　　　　　　　6490400 　1876626.48　 23.27% -0.0144%
<1693> 銅ETF　　　　　　182900 　1066339.384　 22.54% -0.0076%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

