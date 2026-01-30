関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～小森、四国化HDなどがランクイン
小森＜6349＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前日取引終了後に、第3四半期決
算を発表している。累計の営業利益は69.38億円（前年同期比2.0倍）。上期の31.56
億円から利益を伸ばした。26年3月期営業利益は91.00億円（前期比27.8％増）予
想。国内ではオフセット事業の設備需要が堅調。また、北米市場では証券印刷機と
大型オフセット印刷機などが寄与し、セグメント損益が前年同期の赤字から黒字に
転じた。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月30日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7794＞ イーディーピ 1924600 84596.72 303.29% -0.0923%
＜4099＞ 四国化HD 393200 384178.1 164.02% 0.1757%
＜6521＞ オキサイド 921300 467440.64 156.19% 0.0769%
＜3593＞ ホギメディ 148900 406649.2 108.7% 0%
＜8105＞ BitcoinJ 4098600 378113.24 86.24% 0.1005%
＜6197＞ ソラスト 1248300 674885.12 54.11% 0.0568%
＜6952＞ カシオ 1409600 1216824.97 42.6% 0.1272%
＜6858＞ 小野測 492800 213587.08 39.98% 0.0943%
＜6029＞ アトラG 87700 9003.86 36.65% 0.0479%
＜1656＞ iSコア米債 291670 56112.694 28.35% 0.0032%
＜4814＞ ネクストウェア 2063800 329734.48 25.54% 0.0478%
＜460A＞ BRANU 57900 41123.68 24.21% -0.0157%
＜6658＞ シライ電子 84900 53106.54 23.98% -0.0026%
＜4043＞ トクヤマ 708200 2413017.9 14.65% -0.0734%
＜6023＞ ダイハツイン 244000 500541.08 14.63% -0.0627%
＜4318＞ クイック 131500 93191.24 12.59% -0.0034%
＜5027＞ AnyMind 127300 72329.58 12.07% 0.0516%
＜1623＞ NF鉄鋼非 2404 100139.132 10.98% 0.0009%
＜5136＞ tripla 73800 103685.02 8.61% -0.0319%
<7205> 日野自 5349200 1876626.48 6.67% -0.0192%
<2501> サッポロHD 2829200 3884536.53 5.53% 0.0207%
<7433> 伯東 78600 288384 4.78% 0.052%
＜6349＞ 小森 171800 307992.62 -3.38% 0.0798%
<2195> アミタHD 85800 35857.62 -4.16% -0.0204%
<7148> FPG 621300 1290141.3 -5.88% 0.0044%
<2556> OneJリート 28510 61575.031 -5.97% 0.0133%
<1693> 銅ETF 127020 1066339.384 -7.38% 0.0014%
<6707> サンケン電 95600 743452.3 -7.79% 0.0647%
<2845> NFナスヘッジ 18124 63396.826 -9.73% -0.0121%
<6901> 沢藤電 30900 46455 -11.52% -0.0007%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
