出来高変化率ランキング（9時台）～小森、四国化HDなどがランクイン

2026年1月30日 09:40

小森＜6349＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前日取引終了後に、第3四半期決
算を発表している。累計の営業利益は69.38億円（前年同期比2.0倍）。上期の31.56
億円から利益を伸ばした。26年3月期営業利益は91.00億円（前期比27.8％増）予
想。国内ではオフセット事業の設備需要が堅調。また、北米市場では証券印刷機と
大型オフセット印刷機などが寄与し、セグメント損益が前年同期の赤字から黒字に
転じた。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月30日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7794＞ イーディーピ　　　 1924600 　84596.72　 303.29% -0.0923%
＜4099＞ 四国化HD　　　　　393200 　384178.1　 164.02% 0.1757%
＜6521＞ オキサイド　　　　　921300 　467440.64　 156.19% 0.0769%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　148900 　406649.2　 108.7% 0%
＜8105＞ BitcoinJ　　4098600 　378113.24　 86.24% 0.1005%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　1248300 　674885.12　 54.11% 0.0568%
＜6952＞ カシオ　　　　　　　1409600 　1216824.97　 42.6% 0.1272%
＜6858＞ 小野測　　　　　　　492800 　213587.08　 39.98% 0.0943%
＜6029＞ アトラG　　　　　　87700 　9003.86　 36.65% 0.0479%
＜1656＞ iSコア米債　　　　291670 　56112.694　 28.35% 0.0032%
＜4814＞ ネクストウェア　　　2063800 　329734.48　 25.54% 0.0478%
＜460A＞ BRANU　　　　　57900 　41123.68　 24.21% -0.0157%
＜6658＞ シライ電子　　　　　84900 　53106.54　 23.98% -0.0026%
＜4043＞ トクヤマ　　　　　　708200 　2413017.9　 14.65% -0.0734%
＜6023＞ ダイハツイン　　　　244000 　500541.08　 14.63% -0.0627%
＜4318＞ クイック　　　　　　131500 　93191.24　 12.59% -0.0034%
＜5027＞ AnyMind　　　127300 　72329.58　 12.07% 0.0516%
＜1623＞ NF鉄鋼非　　　　　2404 　100139.132　 10.98% 0.0009%
＜5136＞ tripla　　　　73800 　103685.02　 8.61% -0.0319%
<7205> 日野自　　　　　　　5349200 　1876626.48　 6.67% -0.0192%
<2501> サッポロHD　　　　2829200 　3884536.53　 5.53% 0.0207%
<7433> 伯東　　　　　　　　78600 　288384　 4.78% 0.052%
＜6349＞ 小森　　　　　　　　171800 　307992.62　 -3.38% 0.0798%
<2195> アミタHD　　　　　85800 　35857.62　 -4.16% -0.0204%
<7148> FPG　　　　　　　621300 　1290141.3　 -5.88% 0.0044%
<2556> OneJリート　　　28510 　61575.031　 -5.97% 0.0133%
<1693> 銅ETF　　　　　　127020 　1066339.384　 -7.38% 0.0014%
<6707> サンケン電　　　　　95600 　743452.3　 -7.79% 0.0647%
<2845> NFナスヘッジ　　　18124 　63396.826　 -9.73% -0.0121%
<6901> 沢藤電　　　　　　　30900 　46455　 -11.52% -0.0007%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

