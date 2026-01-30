関連記事
個別銘柄戦略: 富士通やカシオ計に注目
記事提供元：フィスコ
*09:11JST 個別銘柄戦略: 富士通やカシオ計に注目
昨日29日の米株式市場でNYダウは55.96ドル高の49,071.56ドル、ナスダック総合指数は172.33pt安の23,685.12pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比変わらずの53,310円。為替は1ドル＝153.00-10円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が99.4％増で96年3月期配当予想を上方修正した富士通＜6702＞、第3四半期累計の営業利益が前年同期比3.1倍となった東洋証＜8614＞、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.4倍となった西部ガスHD＜9536＞、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の1.67％上限の自社株買いも発表したカシオ計＜6952＞、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の2.41％上限の自社株買いも発表したシンプレクスHD＜4373＞、発行済株式数の6.1％上限の自社株買いを発表したキヤノン＜7751＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が17.2％減となったFPG＜7148＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正したが第3四半期累計の営業利益が69.2％増と上期の2.4倍から増益率が縮小したきんでん＜1944＞、第3四半期累計の営業利益が28.5％増と上期の67.4％増から増益率が縮小したユアテック＜1934＞、第3四半期累計の営業利益が17.0％増と上期の22.7％増から増益率が縮小した日本ガイシ＜5333＞、第3四半期累計の営業利益が31.1％増と上期の40.7％増から増益率が縮小したアンリツ＜6754＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク